HC Innsbruck verlängert mit Trio

Alle drei glänzten in der laufenden Saison mit guten Scorerwerten.

HC Innsbruck verlängert mit Trio Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Sebastian Benker, Patrick Kudla und Steven Owre werden auch in der Saison 2026/27 für den HC Innsbruck auflaufen. Die Tiroler haben die Verträge mit den Leistungsträgern verlängert.

Alle drei spielen seit diesem Jahr für die Haie. Owre (29) stellte sich als Königstransfer des HCI heraus. Der Kanadier, der in der Saison 2023/24 bei den Pioneers als MVP ausgezeichnet worden war, führte bis zu seiner schweren Verletzung die interne Scorerliste an (25 Scorer aus 23 Spielen).

Mittlerweile ist der Schwede Benker (33) mit 28 Punkten Topscorer der Innsbrucker. Der Kanadier Kudla (29) ist beim Schlusslicht der win2day ICE Hockey League zweitbester Assistgeber.

Kommentare

