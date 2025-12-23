NFL: Neuer Spitzenreiter im Power Ranking vor Week 17

Houston Texans (10-5)

Die Texans konnten vergangenen Sonntag ihren siebten Sieg in Folge einfahren – aber hübsch anzuschauen war das nicht.

Gegen die Las Vegas Raiders mühte man sich zu einem 23:21-Heimerfolg. Vor allem die Offense enttäuschte über weite Strecken, dank eines Pick-Six‘ von Derek Stingley und einem sattelfesten Ka’imi Fairbairn entging man jedoch der Blamage gegen eines der schlechtesten Teams der Liga.

Zwar zeigte sich Houstons Offense in den vergangenen Wochen etwas verbessert, diese Partie unterstrich jedoch ein weiteres Mal, dass nach wie vor viel Aufholbedarf für C.J. Stroud und Co. besteht – und jeder Playoff-Erfolg wohl nur über eine aus alle Rohren feuernden Texans-Defense zu bewerkstelligen ist.

Kommenden Samstag steht für Houston nun eine nicht so unwichtige Partie gegen die Los Angeles Chargers an. Es geht nicht nur darum, das Playoff-Ticket zu fixieren und die Chance auf den Gewinn der AFC South am Leben zu halten, sondern auch um einen wichtigen Tiebreaker mit den Chargers in Sachen Playoff-Seeding.