NEWS

ÖSV-Abfahrer mit Ansage: "Ihr könnt euch sicher sein..."

Stefan Eichberger stürzte beim Training in Gröden schwer. Nun meldet er sich nach seiner erfolgreich verlaufenen Operation.

ÖSV-Abfahrer mit Ansage: "Ihr könnt euch sicher sein..." Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Stefan Eichberger äußert sich am Sonntag erstmals nach seiner Verletzung auf seinem Social-Media-Kanal.

Letzte Woche zog sich der 25-Jährige beim Abfahrtstraining in Gröden eine schwere Knieverletzung zu, bei der er sich Kreuzband und Meniskus im rechten Knie riss.

Eichberger: "Werde noch stärker als zuvor zurückkommen"

"Das sei Teil des Sports", meldet er sich nun über seinen Instagram-Account. Die Operation sei jedoch gut verlaufen, nun würde der schwierige Teil der Reha für ihn beginnen.

"Aber ich arbeite jeden Tag, Schritt für Schritt, an meinem Comeback. Und ihr könnt euch sicher sein: Ich werde noch stärker als zuvor zurückkommen."

Eichberger belegte vor seiner Verletzung Anfang Dezember die starken Ränge sechs und sieben in Beaver Creek.

ÖSV-Fixplätze im Weltcup über Europacup-Erfolge

Nadine Fest (27)
Nina Astner (25)

Slideshow starten

9 Bilder

Mehr zum Thema

Gstrein fällt zurück - Kein Österreicher in Alta Badia in Top Ten

Gstrein fällt zurück - Kein Österreicher in Alta Badia in Top Ten

Ski Alpin
Neureuther ätzt gegen Alta-Badia-Slalom: "Völlig ungeeignet"

Neureuther ätzt gegen Alta-Badia-Slalom: "Völlig ungeeignet"

Ski Alpin
5
McGrath gewinnt Alta-Badia-Slalom - ÖSV verpasst Top Ten

McGrath gewinnt Alta-Badia-Slalom - ÖSV verpasst Top Ten

Ski Alpin
6
Schwarz selbstbewusst: "Die besten gewinnen auf jeder Piste"

Schwarz selbstbewusst: "Die besten gewinnen auf jeder Piste"

Ski Alpin
Startliste für den Slalom der Männer in Alta Badia

Startliste für den Slalom der Männer in Alta Badia

Ski Alpin
2
Riesentorlauf in Alta Badia - das Ergebnis

Riesentorlauf in Alta Badia - das Ergebnis

Ski Alpin
1
Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Stefan Eichberger Gröden Alpiner Ski-Weltcup