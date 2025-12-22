ÖSV-Abfahrer mit Ansage: "Ihr könnt euch sicher sein..."

Stefan Eichberger äußert sich am Sonntag erstmals nach seiner Verletzung auf seinem Social-Media-Kanal.

Letzte Woche zog sich der 25-Jährige beim Abfahrtstraining in Gröden eine schwere Knieverletzung zu, bei der er sich Kreuzband und Meniskus im rechten Knie riss.

Eichberger: "Werde noch stärker als zuvor zurückkommen"

"Das sei Teil des Sports", meldet er sich nun über seinen Instagram-Account. Die Operation sei jedoch gut verlaufen, nun würde der schwierige Teil der Reha für ihn beginnen.

"Aber ich arbeite jeden Tag, Schritt für Schritt, an meinem Comeback. Und ihr könnt euch sicher sein: Ich werde noch stärker als zuvor zurückkommen."

Eichberger belegte vor seiner Verletzung Anfang Dezember die starken Ränge sechs und sieben in Beaver Creek.