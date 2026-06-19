"Bedeutet mir alles" - Koné richtet emotionale Worten an Team

Emotionale Worte von Ismael Koné nach seiner schweren Verletzung.

"An alle, die mir Liebe und Unterstützung gezeigt haben: Danke. Wirklich. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet", meldet sich der 24-Jährige aus dem Krankenhaus zu Wort.

Der Kanadier erlitt im Spiel gegen Katar nach einem Foul von Assim Madibo einen Schien- und Wadenbeinbruch. Mehr dazu >>>

Er ergänzt: "Ich bin unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat und mich in seinen Gebeten eingeschlossen hat."

Koné zeigt sich bereits zuversichtlich

Für den Spieler von US Sassuolo steht nun wohl eine lange Pause an, dennoch bleibt er zuversichtlich.

Er wolle sehr bald zurückkommen und unvergessliche Erinnerungen mit dem Team schaffen. Vorerst werde er sich in die Rolle des Assistenztrainers begeben und seine Mannschaft von der Seitenlinie unterstützen.

Abschließend wendet er sich mit emotionalen Worten an seine Teamkollegen: "Ich möchte, dass ihr wisst, wie sehr ich Euch von Herzen liebe. Unsere Brüderlichkeit bedeutet mir alles. Was ihr gestern gemacht habt, werde ich niemals vergessen."

Zudem ergänzt er, dass die Verletzung ein Test seines Glaubens und seines Charakters wäre. Zuversichtlich schreibt er: "Und ehrlich gesagt bin ich bereit dafür."