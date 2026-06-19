Bitte warten! Rodionovs Dublin-Halbfinale verschoben

Zu viel Regen in Irland.

Das Halbfinalspiel beim ATP-Challenger in Dublin zwischen Jurij Rodionov (ATP-152.) und Titouan Droguet (ATP-112.) muss am Freitag erst einige Male nach hinten verschoben werden, ehe es losgeht.

Die Partie beginnt auf Augenhöhe, muss jedoch beim Stand von 3:2 für Droguet erneut unterbrochen werden, ehe sie verschoben wird.

Der nächste Versuch findet am Samstag um 11:30 Uhr statt. Kurz zuvor zog Landsmann Sebastian Ofner in Parma ins Finale ein. Mehr dazu >>>