Droguet, Titouan DRO
Rodionov, Jurij ROD
unterbrochen
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Bitte warten! Rodionovs Dublin-Halbfinale verschoben

Der Regen macht dem Österreicher und dem Franzosen in Irland einen Strich durch die Rechnung. Es gibt bereits einen Ersatztermin.

Bitte warten! Rodionovs Dublin-Halbfinale verschoben Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Zu viel Regen in Irland.

Das Halbfinalspiel beim ATP-Challenger in Dublin zwischen Jurij Rodionov (ATP-152.) und Titouan Droguet (ATP-112.) muss am Freitag erst einige Male nach hinten verschoben werden, ehe es losgeht.

Die Partie beginnt auf Augenhöhe, muss jedoch beim Stand von 3:2 für Droguet erneut unterbrochen werden, ehe sie verschoben wird.

Der nächste Versuch findet am Samstag um 11:30 Uhr statt. Kurz zuvor zog Landsmann Sebastian Ofner in Parma ins Finale ein. Mehr dazu >>>

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