Droguet, Titouan DRORodionov, Jurij ROD
unterbrochen
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Bitte warten! Rodionovs Dublin-Halbfinale verschoben
Der Regen macht dem Österreicher und dem Franzosen in Irland einen Strich durch die Rechnung. Es gibt bereits einen Ersatztermin.
Zu viel Regen in Irland.
Das Halbfinalspiel beim ATP-Challenger in Dublin zwischen Jurij Rodionov (ATP-152.) und Titouan Droguet (ATP-112.) muss am Freitag erst einige Male nach hinten verschoben werden, ehe es losgeht.
Die Partie beginnt auf Augenhöhe, muss jedoch beim Stand von 3:2 für Droguet erneut unterbrochen werden, ehe sie verschoben wird.
Der nächste Versuch findet am Samstag um 11:30 Uhr statt. Kurz zuvor zog Landsmann Sebastian Ofner in Parma ins Finale ein. Mehr dazu >>>