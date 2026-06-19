WM-Gastgeber USA und Australien duellieren sich am Freitag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im Topspiel der Gruppe D.

Beide Mannschaften halten nach dem ersten Gruppenspieltag bei drei Punkten.

Der 2:0-Sieg Australiens gegen die Türkei war ein durchaus überraschender.

Weniger überraschend war jener der USA gegen Paraguay. 4:1 setzte sich die Truppe von Trainer Mauricio Pochettino durch und sorgte damit für einen kleinen Hype in der Heimat.

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe D >>>

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