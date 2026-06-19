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Heute 21:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: USA - Australien
Das US-Nationalteam visiert in Seattle den zweiten Gruppensieg und den Aufstieg in die K.o.-Phase an. LIVE-Infos:
WM-Gastgeber USA und Australien duellieren sich am Freitag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im Topspiel der Gruppe D.
Beide Mannschaften halten nach dem ersten Gruppenspieltag bei drei Punkten.
Der 2:0-Sieg Australiens gegen die Türkei war ein durchaus überraschender.
Weniger überraschend war jener der USA gegen Paraguay. 4:1 setzte sich die Truppe von Trainer Mauricio Pochettino durch und sorgte damit für einen kleinen Hype in der Heimat.
Tabelle/Ergebnisse der Gruppe D >>>