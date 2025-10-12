Die Vienna Capitals müssen sich am 10. Spieltag in der win2day ICE Hockey League gegen die Graz99ers in der STEFFL Arena mit 1:3 geschlagen geben.

Von Beginn an geht es mit hohem Tempo zur Sache, und bereits in der fünften Minute bringt Lukas Kainz die 99ers in Führung. Die Capitals versuchen, Druck aufzubauen, doch Graz verteidigt kompakt. In der 14. Minute erhöht Nick Swaney auf 2:0 für die Gäste.

Im zweiten Drittel steigern die Wiener ihren Einsatz und verkürzen in der 27. Minute durch Dominic Hackl auf 1:2. Doch kurz nach der zweiten Pause stellt Kainz mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (43.).

Im Schlussdrittel werfen die Capitals noch einmal alles nach vorn, aber die Grazer Defensive hält stand – am Ende feiern die 99ers einen verdienten Auswärtssieg, während die Caps die dritte Niederlage in Folge hinnehmen müssen.

Für die Steirer bedeutet das in der Tabelle den fünften Rang, aktuell nur zwei Punkte hinter der Tabellenspitze. Die Wiener sind Achte.