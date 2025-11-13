Das ist der neue Trainer-"Kapazunder" der Graz99ers

Einen "echten Kapazunder" wollte Präsident Herbert Jerich als neuen Coach der Graz99ers verpflichten.

Geworden ist es Daniel "Dan" Lacroix, der zuletzt Assistant Coach beim Nationalteam Litauens war. Der 56-jährige Kanadier bringt außerdem langjährige Erfahrung aus der NHL mit.

In der stärksten Eishockey-Liga der Welt arbeitete Lacroix zwischen 2006 und 2018 für die New York Islanders, Tampa Bay Lightning, New York Rangers und Montreal Canadiens als Assistant Coach - nur unterbrochen durch ein Jahr in der AHL bei den Hamilton Bulldogs (2009/10).

Während der Saison 2018/19 übernahm er die Kölner Haie und führte den DEL-Klub anschließend bis ins Liga-Halbfinale. Danach übernahm der ehemalige VSV-Coach Mike Stewart das Trainerzepter.

Lacroix, der ein Jahr Auszeit hinter sich hat, wird vorerst mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet und am kommenden Dienstag in Graz erwartet. Bis dahin bleibt Sportdirektor Philipp Pinter auch Interimstrainer.

Genau das Kaliber, wonach gesucht wurde

Jerich zeigt sich begeistert: "Dan Lacroix ist genau jenes Kaliber eines Trainers, wie wir uns das vorgestellt und wonach wir gesucht haben. Mit ihm sollte unser aller Ziel, vielleicht sogar den Meistertitel nach Graz zu holen, ermöglicht werden. Er ist jedenfalls der Richtige, das Bestmögliche aus unserem Team herausholen, davon sind wir überzeugt."

Lacroix sei laut Pinter "sowohl fachlich, als auch menschlich Weltklasse. Wenn jemand so viele Jahre in der NHL an der Seite der Besten gecoacht hat, dann steht wohl außer Frage, dass er für uns der Richtige ist."

Seine fachlichen Kompetenzen hätten Pinter und Jerich "nach wenigen Sekunden überzeugt. Aber begeistert hat uns vor allem auch seine Leidenschaft und sein Charakter im Umgang mit Menschen."

Lacroix sagt selbst: "Es ist mir eine Ehre und ich sehe es als Privileg, der neue Trainer zu sein und nun zur 99ers-Familie zu gehören. Ich freue mich schon sehr alle kennezulernen und gemeinsam am Erreichen unserer Ziele zu arbeiten."