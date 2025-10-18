HCB Südtirol Alperia HCB Südtirol Alperia HCB Fehervar AV19 Fehervar AV19 AVS
Endstand
3:0
0:0 , 0:0 , 3:0
  • Enrico Miglioranzi
  • Brett Pollock
  • Cole Schneider
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bozen findet gegen Fehervar spät in die Erfolgsspur zurück

Lange scheint das Tor der Ungarn wie vernagelt, erst im Schlussdrittel sichern sich die Bozener den ersehnten Sieg.

Bozen findet gegen Fehervar spät in die Erfolgsspur zurück
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der zwölften Runde der Win2day ICE Hockey League besiegt der HC Bozen Fehervar mit 3:0.

Nach dem CHL-Aus und zwei Liga-Niederlagen in Serie wollen die Südtiroler wieder in die Erfolgsspur zurück finden. Zumindest im ersten Drittel gelingt das nur mäßig.

Im Mitteldrittel können sich die Bozener immer mehr Vorteile erspielen, das Tor bleibt aber wie vernagelt. Erst in Minute 46 erlöst Miglioranzi die Südtiroler und erzielt das 1:0 für die Foxes. Damit ist für den HC Bozen der Knoten geplatzt: Pollock legt wenig später das 2:0 nach (49.), Schneider erhöht auf 3:0 (52.) und Fehervar ist schachmatt gesetzt.

Der HC Bozen klettert mit 21 Zählern aus einem Spiel weniger auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Ljubljana, Fehervar bleibt mit 15 Punkten Neunter.

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: HC Bozen - Fehervar

ICE Hockey League LIVE: HC Bozen - Fehervar

ICE Hockey League
In der Overtime: HCI kassiert bittere Niederlage gegen Fehervar

In der Overtime: HCI kassiert bittere Niederlage gegen Fehervar

ICE Hockey League
Knapper Auswärtssieg! KAC ringt Capitals nieder

Knapper Auswärtssieg! KAC ringt Capitals nieder

ICE Hockey League
3
Schneller Huber-Doppelpack reicht Salzburg nur zu einem Punkt

Schneller Huber-Doppelpack reicht Salzburg nur zu einem Punkt

ICE Hockey League
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
6
Niederlage für Rossi, OT-Sieg für Kasper

Niederlage für Rossi, OT-Sieg für Kasper

NHL
20
ICE LIVE: Mit Capitals - KAC, VSV - Graz

ICE LIVE: Mit Capitals - KAC, VSV - Graz

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey HC Bozen Fehervar AV19