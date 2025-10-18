Bozen findet gegen Fehervar spät in die Erfolgsspur zurück

In der zwölften Runde der Win2day ICE Hockey League besiegt der HC Bozen Fehervar mit 3:0.

Nach dem CHL-Aus und zwei Liga-Niederlagen in Serie wollen die Südtiroler wieder in die Erfolgsspur zurück finden. Zumindest im ersten Drittel gelingt das nur mäßig.

Im Mitteldrittel können sich die Bozener immer mehr Vorteile erspielen, das Tor bleibt aber wie vernagelt. Erst in Minute 46 erlöst Miglioranzi die Südtiroler und erzielt das 1:0 für die Foxes. Damit ist für den HC Bozen der Knoten geplatzt: Pollock legt wenig später das 2:0 nach (49.), Schneider erhöht auf 3:0 (52.) und Fehervar ist schachmatt gesetzt.

Der HC Bozen klettert mit 21 Zählern aus einem Spiel weniger auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Ljubljana, Fehervar bleibt mit 15 Punkten Neunter.