Trade-Deadline: So "fett" sind die Kader der ICE-Teams

Am Spielbericht sieht es restriktiver aus – von den 22 Slots müssen zwei entweder freigelassen oder mit U24-Einheimischen (Jahrgang 2002 und jünger) besetzt werden. Die restlichen 20 Plätze können mit maximal zehn Legionären belegt werden. Ein gesperrter Legionär verringert automatisch das Ausländerkontingent, kann aber durch einen Domestic Player ersetzt werden.

Ursprünglich war die ICE-Trade-Deadline der 16. Februar – in bester Liga-Manier wurde das aber während der Saison geändert, verletzte Spieler durften bis gestern ersetzt werden.

Adipös

HCB Südtirol

Nach den Nachverpflichtungen von Christopher Gibson, Matt Cairns und Matteo Gennaro verfügten die Südtiroler über zwölf Imports und ebenso viele Domestic Player, Gibson ging aber wieder.

Drei Leute müssen also pro Spiel zuschauen, der bei Olympia verletzte Matt Bradley sollte bis zu den Playoffs wieder fit sein.

Graz99ers

Bei den 99ers sollten alle Abwesenden (Nick Bailen, Nico Brunner, Tim Harnisch) wieder zur Wahl stehen. Beim gerade wiedergenesenen Nick Swaney würde eine abermalige Verletzung jedoch nicht überraschen.

Bei Vollbesetzung müssen zwei der zwölf Legionäre sowie ein Ü24-Crack zusehen. So nicht Harnisch zusieht, wäre die Variante mit Patrick Grascher als Backup ein (allerdings risikobehafteter) Ausweg.

Übergewichtig

Vienna Capitals

Manager Christian Dolezal war zuletzt im Kaufrausch – seit Mitte Februar kamen mit Nate Kallen und Marc-Oliver Duquette zwei Defender mit überschaubarer Qualität, gestern stießen mit Ramon Schnetzer und Kevin Macierzynski noch zwei Cracks der Pioneers Vorarlberg dazu.

Von den zwölf Legionären müssen immer zwei zusehen, Nelson Nogier war zuletzt verletzt. Insgesamt stehen jetzt zehn Defender im Kader, allerdings ist auch Erik Kirchschläger out.

Leichtes Übergewicht

Black Wings Linz

Bei Vollbestand muss ein Legionär immer auf die Tribüne. Von den ebenfalls elf Domestic Player ging mit Aljaz Predan einer nach Zell/See, sodass die Rechnereien sich nur auf die Ausländer beziehen. Vier Legionärsdefender plus Goalie Rasmus Tirronen wären aufgrund der derzeitigen Offensivmisere allerdings ein Luxus.

Fehervar

Jeweils elf Legionäre (Max Gerlach wurde während der Saison geholt) und elf Domestic Player – zwei müssten immer zusehen. Allerdings existiert Drake Rymsha nur mehr auf dem Papier, auch Martin Stajnoch und Istvan Bartalis fehlten zuletzt.

Villacher SV

Der VSV begann die Saison unter dem Legionärslimit, jetzt steht er mit bereits 13 registrieten Gastarbeitern da. Arturs Kulda und Brett Ritchie kamen und gingen wieder. Elf Ausländern stehen mit dem ebenfalls nachverpflichteten Michael Kernberger zehn registrierte Domestic Player gegenüber, darunter der langzeitverletzte Alexander Rauchenwald. Ein Legionär muss also auf die Tribüne, falls Defender Dylan MacPherson wieder fit wird.