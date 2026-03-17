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Von Kuh getroffen: Kurioses Saison-Aus für Schweizer Skifahrerin

Die Speed-Spezialistin wird das Weltcup-Finale in Norwegen verpassen. Ob sie die Schweizer Meisterschaften bestreitet, ist ungewiss.

Von Kuh getroffen: Kurioses Saison-Aus für Schweizer Skifahrerin Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Kurioses Saisonaus im Weltcup für Jasmina Suter!

Die Schweizer Speed-Spezialistin wird in diesem Weltcup-Winter nicht mehr an den Start gehen. Der Grund dafür ist aber alles andere als gewöhnlich.

Auf Instagram erklärt die 30-Jährige: "Kurz vor Andorra wurde ich von einer Kuh auf den Kopf getroffen (kein Witz). Ich habe trotzdem versucht, für das Weltcup-Finale fit zu werden, aber leider hat das nicht funktioniert. Mein Kopf braucht ein bisschen Zeit um sich zu erholen, also werde ich eine kleine Pause machen."

Der Vorfall hat sich im Stall ihrer Eltern zugetragen. Ob Suter die Schweizer Meisterschaften im April mitnimmt oder ebenfalls darauf verzichtet, ist unklar.

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