Kein Kasper-Scorer bei Detroit-Sieg über Calgary

Kein Scorerpunkt für Marco Kasper beim Sieg der Detroit Red Wings!

Die Red Wings bezwingen die Calgary Flames mit 5:2. Der Österreicher steht 14:46-Minuten auf dem Eis, kann sich aber weder mit einem Tor, noch einem Assist belohnen.

Nach 0:1-Rückstand kurz vor der ersten Drittelpause (18.) gleicht Detroit durch Kane (21.) kurz nach Beginn des Mitteldrittels aus und dreht wenige Minuten später in Person von Finnie (25.) und erneut Kane (27.) das Spiel.

Coronato bringt die Flames nochmal heran (28.), Seider (32.) stellt aber den zwei-Tore-Vorsprung schnell wieder her. Per Empty-Net-Treffer macht Shine kurz vor Schluss (59.) alles klar.