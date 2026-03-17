Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Calgary Flames Calgary Flames CAL
Endstand
5:2
0:1 , 4:1 , 1:0
  • Patrick Kane
  • Emmitt Finnie
  • Patrick Kane
  • Moritz Seider
  • Dominik Shine
  • Morgan Frost
  • Matt Coronato
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kein Kasper-Scorer bei Detroit-Sieg über Calgary

An den fünf Toren seiner Mannschaft ist der Österreicher nicht beteiligt. Er kommt gut eine Viertelstunde zum Einsatz.

Kein Kasper-Scorer bei Detroit-Sieg über Calgary Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Kein Scorerpunkt für Marco Kasper beim Sieg der Detroit Red Wings!

Die Red Wings bezwingen die Calgary Flames mit 5:2. Der Österreicher steht 14:46-Minuten auf dem Eis, kann sich aber weder mit einem Tor, noch einem Assist belohnen.

Nach 0:1-Rückstand kurz vor der ersten Drittelpause (18.) gleicht Detroit durch Kane (21.) kurz nach Beginn des Mitteldrittels aus und dreht wenige Minuten später in Person von Finnie (25.) und erneut Kane (27.) das Spiel.

Coronato bringt die Flames nochmal heran (28.), Seider (32.) stellt aber den zwei-Tore-Vorsprung schnell wieder her. Per Empty-Net-Treffer macht Shine kurz vor Schluss (59.) alles klar.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Bobby Hull - 610 Tore

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
13
Rossi trifft bei klarer Niederlage gegen Seattle

Rossi trifft bei klarer Niederlage gegen Seattle

NHL
9
ICE-Meister Salzburg stemmt sich gegen das Ausscheiden

ICE-Meister Salzburg stemmt sich gegen das Ausscheiden

ICE Hockey League
10
Gasser startet im Slopestyle-Weltcup von Flachau

Gasser startet im Slopestyle-Weltcup von Flachau

Snowboard
Assinger hört überraschend als Frauen-Cheftrainer im ÖSV auf

Assinger hört überraschend als Frauen-Cheftrainer im ÖSV auf

Ski Alpin
30
So denkt Lindsey Vonn über ein mögliches Comeback

So denkt Lindsey Vonn über ein mögliches Comeback

Ski Alpin
5
"Bravo, Jo!" - Lamparter lobt sich selbst

"Bravo, Jo!" - Lamparter lobt sich selbst

Nord. Kombi

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Kasper Detroit Red Wings Calgary Flames