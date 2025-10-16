"Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen", lächelt Head Coach Manny Viveiros.

Der EC Red Bull Salzburg steht nach dem 4:1-Heimsieg gegen die Eisbären Berlin im Achtelfinale der Champions Hockey League.

Es war ein überzeugender Auftritt des heimischen Serienmeisters, der den stark dezimierten deutschen Meister über das gesamte Spiel hinweg im Griff hatte.

"Wir haben den Gameplan super durchgezogen. Es war eine richtig gute Mannschaftsleistung", freut sich Mario Huber.

Von Hiobsbotschaft unbeeindruckt

Noch vor dem ersten Schlüsselspiel der jungen Saison gab es eine Hiobsbotschaft für die "Eisbullen".

Der ehemalige NHL-Legionär Michael Raffl hatte sich im Liga-Spiel bei Fehervar AV19 das Knie verdreht und konnte nicht mitwirken. Er soll rund eine Woche ausfallen.

Die Mannschaft musste noch enger zusammenrücken, und tat dies auch. Connor Corcoran leitete den Erfolg mit einer Direktabnahme in Überzahl ein, Salzburg hatte damit frühzeitig die Kontrolle übernommen.

Momentum erarbeitet

Mit dem 2:0 von Nash Nienhuis kurz nach Beginn des Mittelabschnitts zogen die Mozartstädter die Partie vor ausverkauftem Haus immer weiter auf ihre Seite, daran änderte auch der prompte Anschlusstreffer der Berliner nichts.

"Wir haben ein wichtiges Tor geschossen und das Momentum im weiteren Verlauf des zweiten Drittels mitgenommen", meint Viveiros. "In dieser Saison hat uns bis jetzt dieses Momentum-Tor gefehlt, heute haben wir es uns mit unserer Arbeit verdient."