CHL heute: KalPa Hockey - KAC

In der sechsten Runde der Champions Hockey League trifft der KAC auswärts auf KalPa Hockey (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Klagenfurter belegen in der CHL-Tabelle den 16. Tabellenrang und kämpfen um einen Playoff-Platz. Zuletzt verloren die Rotjacken gegen Tychy daheim mit 1:4.

In der heimischen win2day ICE Hockey League ist der KAC nur Siebenter und hat bereits sechs Zähler Rückstand auf Tabellenführer Ljubljana. Immerhin konnten die Klagenfurter ihre letzten drei Partien allesamt gewinnen.

KalPa Hockey belegt in der CHL derzeit den zweiten Tabellenplatz und hält bei sagenhaften 14 Punkten. In der letzten Runde siegte man 5:1 bei Mountfield HK.

LIVE-Tracker: