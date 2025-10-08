Suche
    news

    CHL heute: KAC - GKS Tychy

    Die Klagenfurter empfangen in Runde fünf der Champions Hockey League Tychy. LIVE-Infos:

    CHL heute: KAC - GKS Tychy Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der KAC empfängt am fünften Spieltag der Champions Hockey League GKS Tychy (ab 20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

    Zwei Siege und zwei Niederlagen stehen den Kärntnern in der bisherigen CHL-Saison zu Buche. Gegen Sparta Prag gab es zu Beginn eine 1:4-Pleite, worauf zwei Tage später ein Sieg über die Eisbären Berlin (3:2) folgte. Brynäs iF unterlag der KAC mit 2:4, ehe es zuletzt einen 6:3-Erfolg über die Odense Bulldogs gab.

    Auf ein Erfolgserlebnis wartet hingegen der Gegner aus Polen. Tychy hält bis jetzt bei vier glatten Niederlagen, darunter auch eine gegen Salzburg.

    LIVE-Ticker:

