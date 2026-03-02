Kulm: Routinier flog mit geborgtem Ski zu bestem Weltcupergebnis

Tomofumi Naito erzielte beim Skifliegen am Kulm am Sonntag mit einem geliehenen Ski des Franzosen Jules Chervet sein bestes Weltcupergebnis.

Der Japaner belegte bei seinem zweiten Skifliegen den vierten Rang und verfehlte das Podest beim überragenden Sieg von Domen Prevc nur um 0,3 Punkte.

Embacher fliegt am Kulm aufs Podium - Prevc mit Schanzenrekord! >>>

Zudem erreichte Naito mit einer Weite von 242,5 Metern seine neue Bestleistung. Nur Prevc kam mit einem Sprung auf 245,5 Meter noch weiter.

Technische Probleme bei der Anreise

Bereits am Flughafen in Tokio gab es technische Probleme. Der Japaner konnte aber einen anderen Flug nehmen und schaffte es, rechtzeitig zur Qualifikation für den Bewerb am Sonntag nach Europa. Nur seine Ski blieben zurück. Auf den ersten Wettkampf am Samstag musste er jedoch noch verzichten.

Sein Teamkollege Ren Nikaido strandete hingegen am Flughafen in Dubai und konnte aufgrund der aktuellen Situation in der Golfregion nicht ausreisen.

Sein zuvor bestes Weltcupergebnis erzielte der 33-Jährige im Dezember in Klingenthal. Dort belegte er Rang sechs. Sein Skiflug-Debüt gab er bei der WM in Oberstdorf. Dort wurde er mit seinem Team Weltmeister.