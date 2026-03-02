Gestrandet! Deshalb trat Skisprung-Star nicht am Kulm an

Für Ren Nikaido wird der Weg zum Springen am Kulm zu einer wahren Odyssee.

Bereits am Flughafen in Tokio wird sein ursprünglicher Flug aufgrund technischer Probleme annulliert. Als Alternative bucht Nikaido eine Verbindung mit Zwischenstopp in Dubai.

Doch auch dort reißen die Schwierigkeiten nicht ab: Zunächst kommt sein Gepäck nicht an, anschließend wird wegen aktueller Kriegshandlungen der Luftraum gesperrt. Damit wird die Reise des Japaners endgültig zur Geduldsprobe.

Nun ist Nikaido in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestrandet und wartet auf seine Weiterreise.