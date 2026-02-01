Gewaltige Olympia-Investitionen: Was sich Antholz ausrechnet

Olympia steht unmittelbar vor der Tür! Kommenden Freitag werden die 25. Winterspiele in Mailand/Cortina offiziell eröffnet. Auch Südtirol bekommt mit den Biathlon-Bewerben in Antholz einen kleinen Teil vom olympischen Kuchen.

Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) spricht gegenüber der APA von einer "einzigartigen Chance" für das Land. 640 Millionen Euro wurden für Infrastrukturprojekte ausgegeben. 150.000 bis 170.000 Besucher wurden für die Bewerbe erwartet.

"Brücke zwischen Tradition und Modern"

"Olympia ist für Südtirol weit mehr als ein sportliches Großereignis", erklärte Kompatscher zu den Wettkämpfen in der traditionellen Biathlon-Hochburg im Südtiroler Antholzer Tal, einem Seitental des Pustertals. Vom 8. bis zum 21. Februar rittern die Spitzenathletinnen und -athleten in insgesamt elf Bewerben um Gold, Silber und Bronze.

Es handelt sich um die ersten olympischen Wettkämpfe in einer Südtiroler Gemeinde. Die Spiele würden jedenfalls die Möglichkeit bieten, Südtirol einem weltweiten Publikum zu präsentieren, so Kompatscher, der bereits einen nachhaltigen Nutzen für die autonome Provinz gegeben sah.

Schon jetzt habe Olympia Südtirol ermöglicht, "lange geplante Investitionen" zu realisieren. Es gehe darum, "eine Brücke zwischen Tradition und Moderne zu schlagen" und zu zeigen, "wie selbst ein kleines Land mit Herz und Weitsicht Großes bewegen kann".

Weitreichender Ausbau der Infrastruktur

Die getätigten Investitionen sind jedenfalls beachtlich: Für die Olympischen Winterspiele investierte das Land - stark unterstützt durch den Staat - kräftig in Antholz und Umgebung. Gemeinsam wurden rund 640 Millionen Euro für Infrastrukturprojekte ausgegeben - etwa ein Viertel brachte Südtirol selbst auf.

Neben Verkehrsinfrastrukturprojekten wie der Riggertalschleife, die künftig die Brennerbahn ohne Umweg mit der Pusterer Bahnlinie verbindet und zur Gänze aus staatlichen Mitteln finanziert wurde (250 Millionen Euro), oder zwei großen Projekten in die Stromsicherheit, wurden auch die Sportanlage in Antholz für rund 58 Millionen Euro sowie das lokale Kulturhaus um- bzw. ausgebaut.