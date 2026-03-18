Anna Gasser vor womöglich letztem Weltcup-Auftritt

13 Jahre nach ihrem Debüt könnte der Slopestyle-Bewerb am Wochenende in Flachau der letzte Weltcup-Auftritt von Snowboard-Star Anna Gasser werden.

Die bei den Winterspielen in Italien leer ausgegangene Kärntnerin will nach dem Auftritt im Absolut-Park in Ruhe entscheiden, ob und in welcher Form ihre Karriere noch weitergeht.

Das Weltcupfinale kommende Woche in Silvaplana wird die 34-jährige Doppel-Olympiasiegerin auslassen.

"Möchte mit etwas Abstand über meine Zukunft entscheiden"

"Ich möchte mich in dieser Woche voll auf das Sportliche konzentrieren und danach in aller Ruhe und mit etwas Abstand über meine Zukunft entscheiden", sagte Gasser.

In Flachau steht am Freitag die Qualifikation und am Samstag das Finale auf dem Programm. Vorher absolviert Gasser den Spring-Battle-Contest.

"Der Absolut-Park ist zusammen mit dem Kreischberg so etwas wie unsere Homebase. Es ist cool, dass das Spring Battle seit dem vergangenen Jahr mit einem Slopestyle-Weltcup kombiniert wird", so Gasser. Mit der 18-jährigen Hanna Karrer ist auch ihre designierte Nachfolgerin mit von der Partie.

Karriereende wahrscheinlich

Gassers große Karriere mit den Olympia-Goldenen 2018 und 2022, zwei WM-Titeln, 13 Weltcup-Erfolgen sowie fünf Triumphen bei den X-Games neigt sich jedenfalls dem Ende zu.

Ein Weitermachen im Wettkampfzirkus inklusive der Heim-WM 2027 im Montafon hatte sie nach den Winterspielen in Livigno als eher unwahrscheinlich bezeichnet.

Viel eher wird die Millstätterin ihrem Sport wohl in anderer Form erhalten bleiben, etwa für Videoprojekte wie derzeit ihr Lebensgefährte Clemens Millauer in Nordamerika, der deshalb in Flachau fehlt.