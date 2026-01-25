NEWS

Lisa Hauser läuft im Massenstart in die Top 10

Die Österreicherin holt sich in Nove Mesto Rang acht und sichert sich damit auch einen Platz bei Olympia.

Lisa Hauser läuft im Massenstart in die Top 10 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lisa Hauser hat sich mit einem achten Platz beim Biathlon-Massenstart über 12,5 km in Nove Mesto auch für den Bewerb bei Olympia qualifiziert.

Bedingung war ein einstelliger Platz, weil sie dadurch im Gesamtweltcup unter die Top 15 rutscht und sie so ihren Startplatz beim Massenstart in Antholz fix hat.

Der Tagessieg geht an Julia Simon, die hauchdünn vor ihrer Teamkollegin Oceane Michelon gewinnt. Das Stockerl wird komplettiert von Lisa Vittozzi.

Mit Tamara Steiner landet eine weitere österreichische Biathletin auf Rang elf.

Bei den Männern, wo kein Österreicher am Start war, gewinnt Eric Perrot vor Campbell Wright und Sverre Dahlen Aspenes.

Mehr zum Thema

Dritte EM-Silberne für Österreichs Biathlon-Nachwuchs

Dritte EM-Silberne für Österreichs Biathlon-Nachwuchs

Biathlon
2
Eder mahnt vor Olympia: "In allen Bereichen etwas aufzuholen"

Eder mahnt vor Olympia: "In allen Bereichen etwas aufzuholen"

Biathlon
1
Biathlon: Deutsches Sieger-Duo im Single-Mixed disqualifiziert

Biathlon: Deutsches Sieger-Duo im Single-Mixed disqualifiziert

Biathlon
5
Nächste EM-Medaille für Österreichs Biathlon-Junioren

Nächste EM-Medaille für Österreichs Biathlon-Junioren

Biathlon
Stark! Biathletin Steiner läuft in Nove Mesto zur Siegerehrung

Stark! Biathletin Steiner läuft in Nove Mesto zur Siegerehrung

Biathlon
9
Spiel gedreht! Pioneers mit klarem Heimsieg gegen den VSV

Spiel gedreht! Pioneers mit klarem Heimsieg gegen den VSV

ICE Hockey League
Chaos um Slowenien! Österreich holt bei Skiflug-WM Silber

Chaos um Slowenien! Österreich holt bei Skiflug-WM Silber

Skispringen
12
Kommentare

Kommentare

Wintersport Biathlon Lisa Hauser Tamara Steiner ÖSV-Biathlon-Team