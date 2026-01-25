Lisa Hauser läuft im Massenstart in die Top 10

Lisa Hauser hat sich mit einem achten Platz beim Biathlon-Massenstart über 12,5 km in Nove Mesto auch für den Bewerb bei Olympia qualifiziert.

Bedingung war ein einstelliger Platz, weil sie dadurch im Gesamtweltcup unter die Top 15 rutscht und sie so ihren Startplatz beim Massenstart in Antholz fix hat.

Der Tagessieg geht an Julia Simon, die hauchdünn vor ihrer Teamkollegin Oceane Michelon gewinnt. Das Stockerl wird komplettiert von Lisa Vittozzi.

Mit Tamara Steiner landet eine weitere österreichische Biathletin auf Rang elf.

Bei den Männern, wo kein Österreicher am Start war, gewinnt Eric Perrot vor Campbell Wright und Sverre Dahlen Aspenes.