Nächste EM-Medaille für Österreichs Biathlon-Junioren

Österreichs Biathlon-Team darf bei der EM in Imatra (Finnland) über eine weitere Medaille jubeln!

Die 20-jährige Anna Millinger sichert sich im Sprint Silber und muss sich nur der Slowenin Manca Caserman geschlagen geben.

Millinger trifft wie die Siegerin neun von zehn Scheiben, in der Loipe ist Caserman schließlich aber flotter unterwegs.

Für den ÖSV ist dies die zweite Medaille bei den Titelkämpfen. Bereits am Mittwoch durfte Matti Pinter über Silber im Einzel jubeln.