Pioneers Vorarlberg Pioneers Vorarlberg PIV EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV
Endstand
4:1
0:0 , 2:1 , 2:0
  • Eric Florchuk
  • Kevin Macierzynski
  • Collin Adams
  • Collin Adams
  • Nick Hutchison
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Spiel gedreht! Pioneers mit klarem Heimsieg gegen den VSV

Die Vorarlberger liegen zwar zurück, drehen aber im zweiten Drittel voll auf.

Spiel gedreht! Pioneers mit klarem Heimsieg gegen den VSV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Spiel gedreht!

Die Pioneers Vorarlberg gewinnen in der 43. Runde der win2day ICE Hockey League vor eigenem Publikum gegen den Villacher SV verdient mit 4:1.

Und das, obwohl die Gäste durch ein Tor von Hutchinson noch in Führung gehen (26.). Die Pioneers lassen sich davon jedoch nicht einschüchtern und drehen vor dem Ende des zweiten Drittels die Partie: Florchuk (40.) und Macierzynski (40.) treffen.

Im dritten Drittel sorgt Adams mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse (42./43.).

Die Pioneers bleiben trotz des Sieges auf Rang zwölf, der VSV liegt auf Rang zehn.

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit KAC - Salzburg

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit KAC - Salzburg

ICE Hockey League
DOPS greift nach Härteschlacht zwischen Graz und Salzburg durch

DOPS greift nach Härteschlacht zwischen Graz und Salzburg durch

ICE Hockey League
15
Absoluter Krimi! Ljubljana feiert knappen Sieg in Budapest

Absoluter Krimi! Ljubljana feiert knappen Sieg in Budapest

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Fehervar - Pustertal

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Fehervar - Pustertal

ICE Hockey League
Erst Tor, dann Verletzung: Wieder Sorgen um Reinbacher

Erst Tor, dann Verletzung: Wieder Sorgen um Reinbacher

Eishockey
9
Tor und Assist von Kasper bei Kantersieg der Red Wings

Tor und Assist von Kasper bei Kantersieg der Red Wings

NHL
8
Chaos um Slowenien! Österreich holt bei Skiflug-WM Silber

Chaos um Slowenien! Österreich holt bei Skiflug-WM Silber

Skispringen
1
Kommentare

Kommentare

Pioneers Vorarlberg VSV Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey