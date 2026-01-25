Spiel gedreht! Pioneers mit klarem Heimsieg gegen den VSV

Spiel gedreht!

Die Pioneers Vorarlberg gewinnen in der 43. Runde der win2day ICE Hockey League vor eigenem Publikum gegen den Villacher SV verdient mit 4:1.

Und das, obwohl die Gäste durch ein Tor von Hutchinson noch in Führung gehen (26.). Die Pioneers lassen sich davon jedoch nicht einschüchtern und drehen vor dem Ende des zweiten Drittels die Partie: Florchuk (40.) und Macierzynski (40.) treffen.

Im dritten Drittel sorgt Adams mit einem Doppelpack für klare Verhältnisse (42./43.).

Die Pioneers bleiben trotz des Sieges auf Rang zwölf, der VSV liegt auf Rang zehn.