Chaos um Slowenien! Österreich holt bei Skiflug-WM Silber

Erstmals gewinnen die Japaner den Teambewerb bei einer Skiflug-Weltmeisterschaft. Österreich verpasst damit erneut die Goldmedaille und holt Silber. Durchgang eins endet dabei kurios.

Chaos um Slowenien! Österreich holt bei Skiflug-WM Silber Foto: © GEPA
Österreichs Skispringer verpassen die Goldmedaille im Teambewerb der Skiflug-WM in Oberstdorf!

Das Quartett Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner und Jan Hörl gewinnt 9,6 Punkte hinter Japan die Silbermedaille. Norwegen wird mit großem Abstand Dritter.

Slowenien um Einzelweltmeister Domen Prevc wird nur Sechster.

Prevc' Skier lernen alleine fliegen

Nach dem ersten Durchgang liegt Österreich 3,9 Punkte hinter Japan auf Rang zwei. Der Durchgang endete kurios, als vor dem Sprung von Norwegens viertem Springer Marius Lindvik ein Ski die Schanze hinunterfliegt. Verletzt wurde dabei keiner.

Wie sich dann herausstellt, handelt es sich um die Skier von Domen Prevc. Diese haben sich bei einer Reglement-Kontrolle selbstständig gemacht, die Folge: Er darf seinen Sprung nicht machen, da die Skier zu spät wieder oben angekommen sind.

Als Achter schafft es Slowenien aber dennoch knapp in das Finale, treten dort aber aus eigenem Willen nicht mehr an - heißt es zumindest. Dann tritt Slowenien aber doch noch an - ein ziemliches Chaos vor dem Finale.

