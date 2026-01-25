Dritte EM-Silberne für Österreichs Biathlon-Nachwuchs

Thomas Marchl sorgt für die nächste ÖSV-Medaille bei der Biathlon-Junioren-EM in Imatra (Finnland).

Der 20-järhieg gewinnt im Massenstart 60 die Silbermedaille. Sein einziger Fehler am Schießstand passiert im ersten Stehendschießen. Gold geht an den Tschechen Michael Malek. Bronze sichert sich der Pole Jakub Potoniec.

Insgesamt schließt Österreich die Titelkämpfe mit drei Medaillen ab. Matti Pinter und Anna Millinger holten ebenso jeweils Silber.