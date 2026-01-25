NEWS

Dritte EM-Silberne für Österreichs Biathlon-Nachwuchs

Bei der Junioren-EM holt Thomas Marchl im Schlussbewerb Silber.

Dritte EM-Silberne für Österreichs Biathlon-Nachwuchs Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Thomas Marchl sorgt für die nächste ÖSV-Medaille bei der Biathlon-Junioren-EM in Imatra (Finnland).

Der 20-järhieg gewinnt im Massenstart 60 die Silbermedaille. Sein einziger Fehler am Schießstand passiert im ersten Stehendschießen. Gold geht an den Tschechen Michael Malek. Bronze sichert sich der Pole Jakub Potoniec.

Insgesamt schließt Österreich die Titelkämpfe mit drei Medaillen ab. Matti Pinter und Anna Millinger holten ebenso jeweils Silber.

Mehr zum Thema

Eder mahnt vor Olympia: "In allen Bereichen etwas aufzuholen"

Eder mahnt vor Olympia: "In allen Bereichen etwas aufzuholen"

Biathlon
1
Skifliegen LIVE: Der Teambewerb der Männer

Skifliegen LIVE: Der Teambewerb der Männer

Skispringen
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Pioneers - VSV

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Pioneers - VSV

ICE Hockey League
Vermeulen strauchelt auch im letzten Rennen vor Olympia

Vermeulen strauchelt auch im letzten Rennen vor Olympia

Langlauf
Nach dreijähriger Verletzungspause: ÖSV-Adler siegt bei Comeback

Nach dreijähriger Verletzungspause: ÖSV-Adler siegt bei Comeback

Skispringen
Kitz-Sieger Feller: "Das ist eine Versöhnung mit dem Berg"

Kitz-Sieger Feller: "Das ist eine Versöhnung mit dem Berg"

Ski Alpin
3
Shiffrin holt erneut Kristall: "Habe nicht an die Kugel gedacht"

Shiffrin holt erneut Kristall: "Habe nicht an die Kugel gedacht"

Ski Alpin
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport Biathlon