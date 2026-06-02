Sport Austria Finals: 275 Medaillenentscheidungen in fünf Tagen

Am Mittwoch startet mit den Sport Austria Finals 2026 die sechste Auflage von Österreichs größtem Multisportevent erstmals in Wien.

Vom Wiener Rathausplatz bis zur Donauinsel kämpfen in der Bundeshauptstadt über 7.000 Athleten um Staatsmeistertitel in 46 Sportarten.

Laser Run, Karate, Taekwondo, aber auch Triathlon, Tischfußball und Judo: Das Programm wird wie gewohnt bunt.

"Holen Sportarten vor Vorhang..."

Bis Sonntag finden rund 275 Medaillenentscheidungen statt, den Start macht am Mittwoch Softball.

"Mit den Sport Austria Finals setzen wir ein kraftvolles Ausrufezeichen für die Vielfalt und Leistungsfähigkeit des heimischen Sports", sagte Sport Austria-Präsident Hans Niessl.

Premiere feiern u.a. Scootering, bei dem Tricks mit einem Tretroller vorgeführt werden, und der Gehsport. "Die Sport Austria Finals holen Sportarten vor den Vorhang, die sonst oft weniger Sichtbarkeit bekommen, und bündeln sie zu einem gemeinsamen, starken Auftritt", sagte Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt.

Wien wird für fünf Tage zur Sportarena

Zentraler Schauplatz der Wettkämpfe ist u.a. der Rathausplatz, auf dem neben weiteren Sportarten auch Bogenschießen, Gewichtheben und die Final-Session vom Tischfußball ausgetragen werden.

"Die Sport Austria Finals haben für uns als Verband einen enormen Stellenwert. Im Herzen der Stadt um den Titel spielen zu können, ist für jeden Tischfußballer ein absolutes Karriere-Highlight", sagte Viktoria Ackerl.

In der Sport Arena Wien wird u.a. Jiu Jitsu, Karate oder Cheersport entschieden werden. Die Wasserbewerbe Rafting, Wingfoil und Wakeboard finden auf der neuen Donau bzw. der Donauinsel statt. Mit dabei ist Wakeboard-Staatsmeisterin Mariella Flemme, die ihr nächstes Finals-Gold anvisiert, das siebente in Folge.

Julia Hauser wird im Triathlon ihr Comeback geben. Der Eintritt ist zu so gut wie allen Bewerben frei.

Alkoholverbot beim Darts

"So viele Athleten aus verschiedenen Disziplinen an einem Ort, das wird etwas ganz Besonderes, hat ein bisschen etwas von Olympia", sagte Theresia Mohr, die im Gehsport startet. Von einer "Atmosphäre, in der die ganze Stadt den Sport lebt und atmet, wie bei den Olympischen Spielen" sprach Ruder-Olympiateilnehmerin Lara Tiefenthaler.

Mit Michaela Polleres und Janine Flock treten bei den Finals auch Sportlerinnen an, die im Judo bzw. im Skeleton bereits Olympia-Edelmetall gewannen. Flock wird in der Disziplin Anschub, Polleres im Judo teilnehmen.

Entwicklung gibt es beim Darts, denn laut Verband soll sich der Sport in Österreich "als ernstzunehmende Leistungssportart etablieren". Die Konsequenz: Für aktive Spieler gibt es ein Alkoholverbot.

Die promillefreien Wettkämpfe werden im Haus des Sports stattfinden. Zu den Stars unter den Teilnehmern zählen der amtierende Staatsmeister Franko Giuliani und der mehrfache WM-Teilnehmer Rowby-John Rodriguez.