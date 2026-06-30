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Sport, Leidenschaft und Inklusion: Das Best-of der Sommerspiele

Sport, Leidenschaft und Inklusion: Das Best-of der Sommerspiele Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1

Vier intensive Wettkampftage, unzählige Gänsehautmomente und beeindruckende sportliche Leistungen: Die 9. Nationalen Special Olympics Sommerspiele in Wien boten trotz extremer Hitze Sport auf höchstem Niveau und zeigten einmal mehr die besondere Kraft der Inklusion.

Rund 1.800 Athlet:innen kämpften mit Leidenschaft um Medaillen, feierten persönliche Bestleistungen und bewiesen außergewöhnlichen Teamgeist. Das Best-of-Video zeigt die emotionalsten Szenen und schönsten Momente eines unvergesslichen Sportfestes.

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