Hitzige Nationale Special Olympics Sommerspiele

Die außergewöhnliche Hitzewelle stellte das Organisationsteam der jüngst zu Ende gegangenen 9. Nationalen Special Olympics Sommerspiele vor Herausforderungen, wie sie der Verband bisher noch nicht erlebt hat. Am Ende überwiegt dennoch die Freude: Die Rekordspiele wurden ihrem Motto „Gemeinsam grenzenlos“ in jeder Hinsicht gerecht.

Es waren in der Tat besondere Spiele. Die anhaltende Hitzewelle prägte das gesamte Veranstaltungswochenende und machte kurzfristige Anpassungen des Sportprogramms notwendig. Während sämtliche Hallenbewerbe wie geplant und auf hohem organisatorischem Niveau durchgeführt werden konnten, mussten einzelne Outdoor-Bewerbe aus Sicherheitsgründen vorerst abgesagt werden.

Dank des außergewöhnlichen Engagements aller Beteiligten konnten in den Sportarten Golf, Fußball und Tennis kurzfristig attraktive Ersatzbewerbe organisiert und Medaillen vergeben werden.

So fanden die Tennisbewerbe dank einer spontanen Kooperation mit Tennis Point Vienna in einer Halle statt, die Fußballbewerbe wurden mit Unterstützung von Special-Olympics Botschafter Alexander Grünwald und Akademieleiter Manuel Takacs in der Austria Wien Akademie ausgetragen.

In der Europahalle wurden Golfbewerbe auf dem Simulator durchgeführt, außerdem öffnete der Österreichische Golf-Verband sein Performance Center für die Special-Olympics-Sportler:innen. Letztendlich gab es in den letzten vier Tagen über 250 Medaillenentscheidungen in 17 Sportarten, Hunderte Medaillen und jede Menge strahlende Gesichter.

Nur die Leichtathlet:innen und Radsportler:innen konnten sich in Wien nicht beweisen und mussten ohne Wettkampf abreisen. Dafür wurden sie bei der Schlussfeier ganz besonders gefeiert und marschierten gemeinsam unter dem Jubel des Publikums ein.

Besondere Herausforderungen

„Diese Spiele haben unser gesamtes Organisationsteam, unsere Volunteers und unsere Partnerinnen und Partner in einer Weise gefordert, wie wir es noch nie erlebt haben. Heute können wir dennoch mit Stolz sagen: Wir haben fast alles gemeistert. Natürlich werden wir die vergangenen Tage nun intensiv analysieren, um für vergleichbare Situationen künftig noch besser vorbereitet zu sein. Die Auswirkungen extremer Hitze werden in Zukunft einen noch wichtigeren Stellenwert in unserer Veranstaltungsplanung einnehmen, denn unsere Sportlerinnen und Sportler sind besonders sensibel gegenüber diesen Bedingungen“, sagt OK-Chefin Birgit Morelli.