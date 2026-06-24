Es ist so weit: Die Special Olympics 2026 in Wien stehen in den Startlöchern!

Vom 25. bis 30. Juni werden die Special Olympics Nationalen Sommerspiele 2026 in Wien ausgetragen. Die Veranstaltung zählt zu den bedeutendsten inklusiven Sportereignissen des Landes und bringt rund 1.800 Sportler:innen sowie mehrere hundert Trainer:innen aus ganz Österreich zusammen, die in insgesamt 19 Sportarten an den Start gehen.

Erstmals übernimmt LAOLA1 dabei die Rolle des offiziellen Medienpartners. Im Zuge dieser Partnerschaft übertragen wir die große Eröffnungsfeier am Donnerstag, ab 18 Uhr, im LIVE-Stream und auf LAOLA1 TV.

Zeichen der Wertschätzung

Neben der Übertragung der Eröffnungsfeier stellt LAOLA1 einen eigenen Content-Hub auf der Website bereit, wo laufend Artikel, Hintergrundberichte, Videos und Interviews zu finden sind.

Außerdem wird während der Wettbewerbstage eine tägliche Berichterstattung gewährleistet. Auch auf Social Media sollen passende Formate die Reichweite und mediale Präsenz des Events stärken. Krönender Abschluss der Berichterstattung ist die Übertragung der Abschlussfeier am 29. Juni.

"Mehr als ein außergewöhnliches Sportereignis"

Tom Berger, Head of LAOLA1, sagt: "Die Special Olympics stehen für weit mehr als ein außergewöhnliches Sportereignis – sie zeigen, welche transformative Kraft Sport für unsere Gesellschaft entfalten kann. In einer Zeit, die von Unsicherheit, Spaltung und wachsender Komplexität geprägt ist, gibt der Sport Antworten: Er verbindet Menschen, schafft echte Teilhabe und macht sichtbar, was möglich ist, wenn Vielfalt als Stärke gelebt wird. Die Teilnehmer:innen der Special Olympics zeigen uns täglich, was möglich ist. Ihre Geschichten verdienen eine Bühne – und wir sind stolz, ihnen genau diese Bühne zu geben", so Berger.

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