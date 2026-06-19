Wien ist im Special-Olympics-Fieber

Bis 30. Juni wird Wien schließlich zum Zentrum des inklusiven Sports und zur Bühne für außergewöhnliche Leistungen, bewegende Begegnungen und eine Atmosphäre, die Jahr für Jahr Menschen begeistert. Erstes Highlight ist die große Eröffnungsfeier, moderiert von Ö3-Star Philipp Hansa. Die Fußballlegenden Guido Burgstaller und Alexander Grünwald tragen dabei die Special-Olympics-Flagge.

Rund 1.800 Sportler:innen mit intellektueller Beeinträchtigung sowie Unified-Partner:innen ohne Beeinträchtigung werden in der Bundeshauptstadt um Medaillen kämpfen. Gemeinsam mit 600 Trainer:innen reisen sie aus ganz Österreich sowie aus Deutschland, der Schweiz und Ungarn an. In insgesamt 19 Sportarten werden Bewerbe an zwölf Sportstätten ausgetragen – der Eintritt für Besucher:innen ist überall frei! Das Zentrum der Spiele wird die Sport Arena Wien im 2. Bezirk sein, in der neben Wettkämpfen in sechs Sportarten auch die Eröffnungs- und Schlussfeiern sowie das Rahmenprogramm über die Bühne gehen werden. Mit diesen beeindruckenden Zahlen werden die Nationalen Sommerspiele 2026 zum größten Event in der Geschichte von Special Olympics Österreich.

Eröffnungsfeier wird so inklusiv wie noch nie

Bei der Eröffnungsfeier am 25. Juni steht aber nicht nur der offizielle Auftakt der Spiele im Mittelpunkt, sondern vor allem die gelebte Inklusion. Noch nie war eine Eröffnungsfeier derart inklusiv gestaltet und Sportler:innen mit Beeinträchtigung in den gesamten Ablauf integriert. Durch das Programm führt Ö3-Moderator und langjähriger Special-Olympics-Botschafter Philipp Hansa gemeinsam mit Special-Olympics-Tischtennisspielerin und Sportsprecherin Sophie Willixhofer. Medienpartner LAOLA1 überträgt die Feier live. Kommentiert wird die Übertragung von Peter Bauregger und der Wiener Special-Olympics-Sportsprecherin Sylvia Rattenböck.

Auch musikalisch stehen Special-Olympics-Sportler:innen im Rampenlicht: Tischtennisspieler und Musiker Christian Kräutler wird bei der Eröffnungs- und Schlussfeier auftreten. Für den stimmungsvollen Ausklang sorgt bei der Schlussfeier zudem die inklusive Band "Mundwerk" aus der Steiermark.

Fußballlegenden Burgstaller und Grünwald tragen die Flagge

Die Eröffnungsfeier umfasst alle traditionellen Höhepunkte von Special Olympics: den Einmarsch der Delegationen, das Entzünden des Feuers, den Special-Olympics-Eid und das Hissen der Special-Olympics-Flagge.

Ein besonderes Symbol für Zusammenhalt und Inklusion wird dabei die Flaggenzeremonie sein. Die Fahne wird gemeinsam von Sportler:innen, Volunteers und den beiden Fußballlegenden Guido Burgstaller und Alexander Grünwald in die Arena getragen. Dass Publikumslieblinge von Rapid Wien und Austria Wien Seite an Seite auftreten, unterstreicht den verbindenden Charakter der Spiele.

LAOLA1 überträgt Eröffnungs- und Schlussfeiern live

Die größten Nationalen Spiele in der Geschichte von Special Olympics Österreich können auch mit einer Premiere aufwarten: Erstmals werden Eröffnung und Schlussfeier live gestreamt! LAOLA1 ist als stolzer Gold-Partner mit dabei, wie Bernhard Brückl (Head of Sales & Marketing) erklärt: "Diese Partnerschaft ist für uns weit mehr als eine klassische Kooperation – sie ist ein klares Bekenntnis zu Inklusion, Leidenschaft und der verbindenden Kraft des Sports. Mit der Übertragung der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie sowohl im Livestream als auch im TV möchten wir diesem großartigen Event genau die Bühne geben, die es verdient. Die Leistungen der Athlet:innen, ihre Geschichten und ihre Begeisterung für den Sport sollen die größtmögliche Sichtbarkeit erhalten – in Österreich und darüber hinaus. Special Olympics steht für Werte, die auch wir bei LAOLA1 tagtäglich leben: Respekt, Vielfalt und die Freude am Sport. Wir sehen es als unsere Verantwortung, diese Botschaft mit unserer Reichweite zu unterstützen und dazu beizutragen, dass diese besonderen Momente ein breites Publikum erreichen."

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