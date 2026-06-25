Special Olympics Flamme besucht Bundespräsident Van der Bellen

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist der „Law Enforcement Torch Run“ eine der wichtigsten Traditionen der Special Olympics. Polizeibeamte sowie Auszubildende der Polizeiakademie und Special-Olympics-Athleten tragen gemeinsam die „Flamme der Hoffnung“ durch die Gastgeberstadt und machen so auf die bevorstehenden Spiele aufmerksam. Die Flamme steht als Symbol für Hoffnung, Mut und die Kraft einer inklusiven Gesellschaft.

Der Besuch der Special Olympics Flamme bei Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und James Quincey, Vorstandsvorsitzender von The Coca-Cola Company, unterstreicht die Unterstützung, die die Special Olympics Bewegung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erhält. Besonders passend ist das langjährige Engagement von Coca-Cola: Das Unternehmen ist seit der Gründung der Bewegung im Jahr 1968 Partner und globaler Sponsor von Special Olympics. Darüber hinaus ist James Quincey Mitglied des Vorstands von Special Olympics International und setzt sich aktiv für die weltweite Förderung von Inklusion, Chancengleichheit und gesellschaftlicher Teilhabe für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ein.