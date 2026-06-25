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Special Olympics Flamme besucht Bundespräsident Van der Bellen

Einen Tag vor dem Law Enforcement Torch Run für die 9. Nationalen Special Olympics Sommerspiele Wien 2026 machte die Fackel Halt im Austria Center Vienna. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, James Quincey und Laurenz Maresch empfingen sie.

Special Olympics Flamme besucht Bundespräsident Van der Bellen Foto: © Martin Steigerwww.martinsteiger.at
Textquelle: © LAOLA1

Einen Tag, bevor der traditionelle Law Enforcement Torch Run für Special Olympics als Auftakt der 9. Nationalen Special Olympics Sommerspiele Wien 2026 ein starkes Zeichen für Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt setzt, machte die Fackel einen besonderen Abstecher ins Austria Center Vienna: Die Special Olympics Flamme wurde dort von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Coca-Cola Executive Chairman James Quincey sowie Special Olympics Österreich-Präsident Laurenz Maresch und einer Abordnung von Special Olympics empfangen. 

Wer schon einmal Spiele der Special Olympics miterleben durfte, der weiß, wie viel Leidenschaft, Talent und Hingabe in den Athletinnen und Athleten steckt. Es hat mich sehr gefreut, Fackelträger Christian Schöberl und die Athletinnen Isabella Andrä und Sylvia Rattenböck einen Tag vor ihrem Run durch Wien zu treffen. Viel Erfolg weiterhin!

Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist der „Law Enforcement Torch Run“ eine der wichtigsten Traditionen der Special Olympics. Polizeibeamte sowie Auszubildende der Polizeiakademie und Special-Olympics-Athleten tragen gemeinsam die „Flamme der Hoffnung“ durch die Gastgeberstadt und machen so auf die bevorstehenden Spiele aufmerksam. Die Flamme steht als Symbol für Hoffnung, Mut und die Kraft einer inklusiven Gesellschaft.

Der Besuch der Special Olympics Flamme bei Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und James Quincey, Vorstandsvorsitzender von The Coca-Cola Company, unterstreicht die Unterstützung, die die Special Olympics Bewegung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erhält. Besonders passend ist das langjährige Engagement von Coca-Cola: Das Unternehmen ist seit der Gründung der Bewegung im Jahr 1968 Partner und globaler Sponsor von Special Olympics. Darüber hinaus ist James Quincey Mitglied des Vorstands von Special Olympics International und setzt sich aktiv für die weltweite Förderung von Inklusion, Chancengleichheit und gesellschaftlicher Teilhabe für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ein.

Als Gründungspartner von Special Olympics ist The Coca-Cola Company stolz darauf, die Athletinnen und Athleten hier in Österreich und auf der ganzen Welt zu unterstützen, die zeigen, wie integrativer Sport Gemeinschaften zusammenbringen kann.

James Quincey, Executive Chairman of The Coca-Cola Company und Special Olympics Board Member

Die Fackel wurde von Special Olympics Österreich Präsident Laurenz Maresch, Torch Run Organisator Christian Schöberl sowie den beiden Special Olympics Athletinnen und Sportsprecherinnen für Wien Isabella Andrä und Sylvia Rattenböck begleitet.

Das heutige Treffen zeigt die starke Unterstützung für Inklusion in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Dank gilt Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie James Quincey und Coca-Cola für ihr Engagement. Gemeinsam machen wir Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sichtbar und fördern ihre Teilhabe in unserer Gesellschaft.

Laurenz Maresch, Präsident Special Olympics Österreich

Die 9. Nationalen Special Olympics Sommerspiele finden von 25. bis 30. Juni 2026 in Wien statt und versammeln mehr als 1.800 Sportler:innen aus ganz Österreich. Der Law Enforcement Torch Run bildet dabei den feierlichen Auftakt einer Woche, in der Sport, Begegnung und Inklusion im Mittelpunkt stehen.

Hier geht's zum Livestream der Eröffnungsfeier

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