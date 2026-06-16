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Seattle Seahawks setzen Zeichen mit Special Olympics Österreich

Wenige Wochen vor den 9. Nationalen Special Olympics Sommerspielen haben die Seattle Seahawks gemeinsam mit Special Olympics Österreich im Schloss Schönbrunn ein sichtbares Zeichen für Inklusion und gesellschaftlichen Zusammenhalt gesetzt.

Seattle Seahawks setzen Zeichen mit Special Olympics Österreich Foto: © Tobias Singer
Textquelle: © LAOLA1

Wenige Wochen vor den 9. Nationalen Special Olympics Sommerspielen haben die Seattle Seahawks gemeinsam mit Special Olympics Österreich im Schloss Schönbrunn ein sichtbares Zeichen für Inklusion, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die verbindende Kraft des Sports gesetzt. Im Rahmen ihres Wien-Besuchs übergab Seahawks-Legende Mack Strong signierte Memorabilia sowie einen symbolischen Spendenscheck an Special Olympics Österreich.

Die Seattle Seahawks, amtierende Super-Bowl-Champions und eines der erfolgreichsten Teams der National Football League (NFL), nutzten ihren Aufenthalt in Österreich für den Austausch mit Andreas Fuler und Jermaine Pastucha, zwei Fußballer des Special Needs Teams des First Vienna FC, sowie mit Special Olympics Österreich-Vizepräsident Philipp Bodzenta und AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen persönliche Begegnungen zwischen den Athletinnen und Athleten von Special Olympics Österreich und der Seahawks-Delegation sowie die Übergabe eines symbolischen Spendenschecks. Gemeinsam mit dem internationalen Seahawks-Maskottchen „Bam“ entstanden vor und im Schloss Schönbrunn zahlreiche emotionale Momente und ein starkes Bild für die verbindende Kraft des Sports – unabhängig von Herkunft, Sprache oder Beeinträchtigung.

Eingeladen war auch eine Abordnung des österreichischen Seattle Seahawks Fan Clubs. Für die Fans des NFL-Champions war es ein besonderer Moment, Seahawks-Legende Mack Strong persönlich zu treffen und Erinnerungsstücke signieren zu lassen.

Mack Strong spielte seine gesamte NFL-Karriere von 1994 bis 2007 für die Seattle Seahawks und engagiert sich seit vielen Jahren für soziale und sportbezogene Initiativen. „Für uns Seahawks ist es wichtig, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Vor allem, wenn es darum geht, allen Menschen zu ermöglichen, teilzuhaben. Jeder ist gut in etwas und das wollen wir feiern“, so der ehemalige Fullback. Das Schloss Schönbrunn als Ort der Begegnung hat es ihm angetan: „Wien ist wunderschön. Ich habe noch nie zuvor ein so prächtiges Schloss besucht. Ich liebe es.“ Mit dabei war auch Mario Bailey, Vice President Community Engagement der Seahawks: „Wir haben in Seattle eine fantastische Partnerschaft mit Special Olympics. Es ist großartig, dies auch bei unserem Besuch hier in Österreich zu vertiefen.“

© Tobias Singer

Für Special Olympics Österreich stellt der Besuch eines der weltweit bekanntesten Football-Teams eine besondere Anerkennung dar – insbesondere wenige Wochen vor den Nationalen Sommerspielen, die heuer in Wien stattfinden. „Special Olympics hat seine Wurzeln in den USA. Umso mehr freut es uns, dass mit den Seattle Seahawks eines der bekanntesten Teams des amerikanischen Sports heute bei uns zu Gast ist. Sie zeigen nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits davon, wie wichtig Zusammenhalt, Respekt und gelebte Inklusion sind. Für uns ist diese Begegnung eine besondere Wertschätzung und ein starkes Signal dafür, dass Sport Menschen auf der ganzen Welt verbindet“, so Special Olympics Österreich Vizepräsident Philipp Bodzenta.

Im Rahmen des Wien-Besuchs sprach Mack Strong auch über die wachsende Popularität von American Football in Europa sowie die Entwicklung von Flag Football, das bei den Olympischen Spielen 2028 erstmals Teil des olympischen Programms sein wird – unter anderem mit Michael Eschlböck. Doch nicht nur die sportliche Strahlkraft der Seahawks beeindruckte den AFBÖ-Präsidenten: „Ich finde es großartig, dass die Seattle Seahawks bei ihrem Besuch in Wien nicht nur den Football-Sport fördern, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Auf ihre typisch amerikanische Art richten sie den Blick auf Menschen, die oft nicht im Mittelpunkt stehen – in diesem Fall die Athletinnen und Athleten von Special Olympics. Gerade in der Sportwelt erhalten ihre Leistungen häufig zu wenig Aufmerksamkeit.“

© Tobias Singer

Schloss Schönbrunn als Bühne der Begegnung
Austragungsort des Treffens war das Schloss Schönbrunn, das mit seiner internationalen Bekanntheit den passenden Rahmen für die Begegnung bot. „Schönbrunn steht für Begegnung, Geschichte und Offenheit – und genau diese Werte wurden heute in besonderer Weise lebendig. Wenn Sport Menschen verbindet und Inklusion nicht nur ein Begriff bleibt, sondern im direkten Miteinander sichtbar wird, entsteht ein starkes Zeichen. Dieser Moment zeigt, wie selbstverständlich Vielfalt gelebt werden kann – und wie viel Kraft darin liegt“, so Florian Felder, Leiter Strategie und Entwicklung sowie Prokurist der Schönbrunn Group.

Der Besuch der Seattle Seahawks wurde mit Unterstützung der US-Botschaft in Wien im Rahmen von „Freedom 250“ ermöglicht – einer Initiative anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der amerikanischen Unabhängigkeit.

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