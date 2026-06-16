Seattle Seahawks setzen Zeichen mit Special Olympics Österreich

Wenige Wochen vor den 9. Nationalen Special Olympics Sommerspielen haben die Seattle Seahawks gemeinsam mit Special Olympics Österreich im Schloss Schönbrunn ein sichtbares Zeichen für Inklusion, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die verbindende Kraft des Sports gesetzt. Im Rahmen ihres Wien-Besuchs übergab Seahawks-Legende Mack Strong signierte Memorabilia sowie einen symbolischen Spendenscheck an Special Olympics Österreich.



Die Seattle Seahawks, amtierende Super-Bowl-Champions und eines der erfolgreichsten Teams der National Football League (NFL), nutzten ihren Aufenthalt in Österreich für den Austausch mit Andreas Fuler und Jermaine Pastucha, zwei Fußballer des Special Needs Teams des First Vienna FC, sowie mit Special Olympics Österreich-Vizepräsident Philipp Bodzenta und AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen persönliche Begegnungen zwischen den Athletinnen und Athleten von Special Olympics Österreich und der Seahawks-Delegation sowie die Übergabe eines symbolischen Spendenschecks. Gemeinsam mit dem internationalen Seahawks-Maskottchen „Bam“ entstanden vor und im Schloss Schönbrunn zahlreiche emotionale Momente und ein starkes Bild für die verbindende Kraft des Sports – unabhängig von Herkunft, Sprache oder Beeinträchtigung.



Eingeladen war auch eine Abordnung des österreichischen Seattle Seahawks Fan Clubs. Für die Fans des NFL-Champions war es ein besonderer Moment, Seahawks-Legende Mack Strong persönlich zu treffen und Erinnerungsstücke signieren zu lassen.



Mack Strong spielte seine gesamte NFL-Karriere von 1994 bis 2007 für die Seattle Seahawks und engagiert sich seit vielen Jahren für soziale und sportbezogene Initiativen. „Für uns Seahawks ist es wichtig, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Vor allem, wenn es darum geht, allen Menschen zu ermöglichen, teilzuhaben. Jeder ist gut in etwas und das wollen wir feiern“, so der ehemalige Fullback. Das Schloss Schönbrunn als Ort der Begegnung hat es ihm angetan: „Wien ist wunderschön. Ich habe noch nie zuvor ein so prächtiges Schloss besucht. Ich liebe es.“ Mit dabei war auch Mario Bailey, Vice President Community Engagement der Seahawks: „Wir haben in Seattle eine fantastische Partnerschaft mit Special Olympics. Es ist großartig, dies auch bei unserem Besuch hier in Österreich zu vertiefen.“