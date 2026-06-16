Seattle Seahawks setzen Zeichen mit Special Olympics Österreich

Für Special Olympics Österreich stellt der Besuch eines der weltweit bekanntesten Football-Teams eine besondere Anerkennung dar – insbesondere wenige Wochen vor den Nationalen Sommerspielen, die heuer in Wien stattfinden. „Special Olympics hat seine Wurzeln in den USA. Umso mehr freut es uns, dass mit den Seattle Seahawks eines der bekanntesten Teams des amerikanischen Sports heute bei uns zu Gast ist. Sie zeigen nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits davon, wie wichtig Zusammenhalt, Respekt und gelebte Inklusion sind. Für uns ist diese Begegnung eine besondere Wertschätzung und ein starkes Signal dafür, dass Sport Menschen auf der ganzen Welt verbindet“, so Special Olympics Österreich Vizepräsident Philipp Bodzenta.
Im Rahmen des Wien-Besuchs sprach Mack Strong auch über die wachsende Popularität von American Football in Europa sowie die Entwicklung von Flag Football, das bei den Olympischen Spielen 2028 erstmals Teil des olympischen Programms sein wird – unter anderem mit Michael Eschlböck. Doch nicht nur die sportliche Strahlkraft der Seahawks beeindruckte den AFBÖ-Präsidenten: „Ich finde es großartig, dass die Seattle Seahawks bei ihrem Besuch in Wien nicht nur den Football-Sport fördern, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Auf ihre typisch amerikanische Art richten sie den Blick auf Menschen, die oft nicht im Mittelpunkt stehen – in diesem Fall die Athletinnen und Athleten von Special Olympics. Gerade in der Sportwelt erhalten ihre Leistungen häufig zu wenig Aufmerksamkeit.“
Schloss Schönbrunn als Bühne der Begegnung
Austragungsort des Treffens war das Schloss Schönbrunn, das mit seiner internationalen Bekanntheit den passenden Rahmen für die Begegnung bot. „Schönbrunn steht für Begegnung, Geschichte und Offenheit – und genau diese Werte wurden heute in besonderer Weise lebendig. Wenn Sport Menschen verbindet und Inklusion nicht nur ein Begriff bleibt, sondern im direkten Miteinander sichtbar wird, entsteht ein starkes Zeichen. Dieser Moment zeigt, wie selbstverständlich Vielfalt gelebt werden kann – und wie viel Kraft darin liegt“, so Florian Felder, Leiter Strategie und Entwicklung sowie Prokurist der Schönbrunn Group.
Der Besuch der Seattle Seahawks wurde mit Unterstützung der US-Botschaft in Wien im Rahmen von „Freedom 250“ ermöglicht – einer Initiative anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der amerikanischen Unabhängigkeit.