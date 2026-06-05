Snowboard-Vizeweltmeister auf spezieller Mission!

Arvid Auner ist nicht nur erfolgreicher Snowboarder - unter anderem Vizeweltmeister 2023 und 2025 sowie Gewinner der kleinen Kristallkugel im Parallelslalom (2025) -, er ist auch professioneller Videograf. Und noch dazu ist er Special-Olympics-Botschafter aus Leidenschaft! Seit mehr als drei Jahren engagiert sich der Grazer für die Bewegung und für Sportler:innen mit intellektueller Beeinträchtigung. Im Vorfeld der Nationalen Sommerspiele 2026, die Ende Juni in Wien über die Bühne gehen, hat er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Er geht auf eine spezielle Mission und besucht Sportler:innen in ihrer Vorbereitung auf das Großereignis.

Und wie es sich für einen Spitzensportler gehört, geht er äußerst ehrgeizig an die Sache ran und will gleich selbst die verschiedensten Sportarten ausprobieren. Bis zu den Sommerspielen, die am 25. Juni in der Sport Arena Wien eröffnet werden, gibt es nun nahezu täglich ein Video von Auner auf den Kanälen von Special Olympics Österreich - und hier auf LAOLA1.