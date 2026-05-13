Auf die Plätze, fertig, inklusiv: Countdown für Sommerspiele 2026

Von 25. bis 30. Juni werden knapp 1.800 Sportler:innen mit intellektueller Beeinträchtigung und Unified-Partner:innen (ohne Beeinträchtigung) in Wien zu Gast sein und sich unter dem Motto „Gemeinsam grenzenlos“ sportlich messen. Begleitet werden sie dabei von rund 600 Trainer:innen. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen auch ganz viele helfende Hände, denn etwa 800 Volunteers werden bei den Sommerspielen freiwillig mitanpacken und so einmal mehr den unvergleichlichen Spirit von Special Olympics hautnah miterleben können.

Stand heute sind es insgesamt 161 Delegationen aus allen Bundesländern, die sich darauf vorbereiten, ihre Fähigkeiten und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis zu stellen. Dazu kommen noch internationale Abordnungen aus Deutschland, Schweiz, Luxemburg und Ungarn. Dabei wird Ende Juni in Wien aber nicht vorrangig der sportliche Triumph im Vordergrund stehen, sondern dass ALLE, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen, die gleichen Chancen erhalten, ihre Talente zu entfalten und ihr Potenzial auszuschöpfen.