Der neue offizielle Bundesliga-Spielball ist da und vielleicht schon bald bei dir zuhause: Die Österreichische Fußball-Bundesliga und DERBYSTAR haben den neuen offiziellen Ligaball für die Saison 2026/27 präsentiert.

Passend zum großen Saisonfinale rückt das Design des neuen Matchballs den Meisterteller in den Mittelpunkt. Dahinter steckt eine besondere Geschichte: Die erste Übergabe des Bundesliga-Meistertellers jährt sich in der kommenden Saison zum 50. Mal. Nachdem in den ersten Jahren nach der Ligagründung 1974 noch eigene Meistertafeln vergeben wurden, wurde 1977 der goldfarbene Meisterteller als Wandertrophäe eingeführt.

In Anlehnung an diese Tradition ist der neue Ball im klassischen Schwarz-Weiß-Design mit modernem Anstrich gehalten. So verbindet DERBYSTAR die Geschichte einer der wichtigsten Trophäen im heimischen Fußball mit einem zeitgemäßen Look.

Bereits in der letzten Runde der aktuellen Saison kommt der neue Ball erstmals in der ADMIRAL Bundesliga zum Einsatz — genau dann, wenn sich entscheidet, wer den Meistertitel holt.

Der neue DERBYSTAR-Ball kombiniert modernes Design mit höchster Qualität und bringt echtes Bundesliga-Feeling direkt zu dir nach Hause.