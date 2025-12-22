Signiertes Original BVB-Trikot aus der Saison 2025/2026

Er ist mit Abstand einer der bekanntesten und beliebtesten Fußballvereine Deutschlands: Die Rede ist von Borussia Dortmund. Der Traditionsclub aus dem Ruhrgebiet blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, geprägt von sportlichen Triumphen, leidenschaftlichen Fans und einem unverwechselbaren Vereinsgeist. Mit dem Signal Iduna Park als größtem Stadion Deutschlands und seiner einzigartigen Atmosphäre steht der BVB wie kein anderer Verein für Emotion, Identität und gelebte Fußballkultur. Grundlage dieses Erfolgs ist eine tiefe Verwurzelung in der Region und eine unerschütterliche Leidenschaft für das Spiel.

Mit dieser Auktion hast du die exklusive Möglichkeit, ein ganz besonderes Highlight zu ersteigern: Ein original Puma-Trikot des BVB aus der Saison 2025/2026 – handsigniert von der Mannschaft! Dieses einzigartige Sammlerstück wurde von Puma zur Verfügung gestellt.

Du bietest auf ein einmaliges Sammlerstück: Das teamsignierte Originaltrikot des BVB aus der Saison 2025/2026

Puma BVB-Trikot der Saison 2025/2026

kurzarm

Farbe: Schwarz - Gelb

Größe: M

Keine Beflockung

Den Erlös der Auktion „Signiertes BVB-Trikot – mit den Unterschriften der ganzen Mannschaft! Saison 2025/2026“ geht direkt, ohne Abzug von Kosten, an die Österreichische Sporthilfe.