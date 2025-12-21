Schlusslicht Fiorentina holt gegen Udine ersten Liga-Sieg

Ist das der Beginn einer Trendwende? Die AC Fiorentina gewinnt am 16. Spieltag der Serie A deutlich mit 5:1 gegen Udinese Calcio. Für die Florentiner ist es der erste Liga-Sieg in der laufenden Saison.

Die Gastgeber profitieren von einer frühen Roten Karte gegen Udine-Torhüter Okoye. Mandragora (21.), Gudmundsson (42.) und Ndour (45.+5) sorgen für eine klare Halbzeitführung.

Nach der Pause legt Kean mit dem Treffer zum 4:0 nach (56.). Der Anschlusstreffer von Ex-Salzburger Solet nach etwas mehr als einer Stunde ist äußerst sehenswert (66.). Nur drei Minuten später stellt Kean den alten Abstand wieder her (69.).

Die Fiorentina bleibt trotz des Sieges Tabellenletzter. Das rettende Ufer ist fünf Punkte entfernt. Udinese Calcio ist 12.

Cagliari und Pisa trennen sich am Sonntag 2:2. Der FC Torino, bei dem Valentino Lazaro durchspielt, gewinnt auswärts gegen Sassuolo mit 1:0. Ebenfalls mit 1:0 gewinnt Atalanta gegen Genua.