Aston Villa ist weiterhin in Bestform! Am 17. Spieltag der Premier League holen die "Villans" einen 2:1-Heimsieg gegen Manchester United. Es ist der zehnte Pflichtspielsieg in Folge für den Klub aus Birmingham.

Die erste Hälfte ist unterhaltsam, beide Teams finden Chancen vor. Uniteds Cunha schlenzt den Ball knapp am Tor vorbei (3.). Auf der Gegenseite scheitert McGinn am Gäste-Keeper. In der nächsten Szene befördert Rogers die Kugel nach einer Ecke fast ins Tor (8.). Nach 22 Minuten findet Ex-Salzburger Sesko seinen Meister in Villa-Schlussmann Martinez.

Kurz vor der Pause jubeln die Heimfans: Rogers zieht von der Seitenlinie in die Mitte und befördert den Ball sehenswert ins lange Eck (45.). Die "Red Devils" gleichen noch vor dem Pausenpfiff aus. Cash verliert die Kugel im Spielaufbau, Cunha nutzt den Fehler aus und trifft zum 1:1 (45.+3).

Rogers macht den Unterschied

Nach dem Wiederanpfiff geht Aston Villa erneut in Führung. Der Ball kommt im Strafraum zu Rogers, der wieder die lange Ecke anvisiert und mit dem Treffer zum 2:0 seinen Doppelpack schnürt (58.). Rund zehn Minuten später hat auch Cunha die große Chance auf seinen zweiten Treffer, doch sein Kopfball landet neben dem Tor (67.).

In der Schlussphase fehlt United die Durchschlagskraft, Aston Villa geht als Sieger vom Feld. Mit 36 Punkten liegt das Team von Trainer Unai Emery auf Platz drei, drei Zähler hinter Spitzenreiter FC Arsenal. Manchester United ist Siebenter.

Der FC Red Bull Salzburg trifft am 29. Jänner 2026 in der UEFA Europa League auf Aston Villa.