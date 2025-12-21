Marokko gewinnt Eröffnungsspiel des Afrika-Cups

Gastgeber Marokko startet mit einem glanzlosen Pflichtsieg in den Afrika-Cup.

Der WM-Halbfinalist von 2022 gewinnt am Sonntag das Eröffnungsspiel in Rabat gegen den Außenseiter von den Komoren 2:0.

Die Tore schießen Real-Madrid-Spieler Brahim Diaz (55.) sowie der eingewechselte Olympiakos-Legionär Ayoub El Kaabi per Fallrückzieher (74.). Der Co-Gastgeber der WM 2030 zählt beim Heim-Turnier zu den großen Titelfavoriten.