Marokko gewinnt Eröffnungsspiel des Afrika-Cups
Dem Außenseiter von den Komoren gelingt keine Überraschung.
Gastgeber Marokko startet mit einem glanzlosen Pflichtsieg in den Afrika-Cup.
Der WM-Halbfinalist von 2022 gewinnt am Sonntag das Eröffnungsspiel in Rabat gegen den Außenseiter von den Komoren 2:0.
Die Tore schießen Real-Madrid-Spieler Brahim Diaz (55.) sowie der eingewechselte Olympiakos-Legionär Ayoub El Kaabi per Fallrückzieher (74.). Der Co-Gastgeber der WM 2030 zählt beim Heim-Turnier zu den großen Titelfavoriten.