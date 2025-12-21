NEWS

Marokko gewinnt Eröffnungsspiel des Afrika-Cups

Dem Außenseiter von den Komoren gelingt keine Überraschung.

Marokko gewinnt Eröffnungsspiel des Afrika-Cups Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Gastgeber Marokko startet mit einem glanzlosen Pflichtsieg in den Afrika-Cup.

Der WM-Halbfinalist von 2022 gewinnt am Sonntag das Eröffnungsspiel in Rabat gegen den Außenseiter von den Komoren 2:0.

Die Tore schießen Real-Madrid-Spieler Brahim Diaz (55.) sowie der eingewechselte Olympiakos-Legionär Ayoub El Kaabi per Fallrückzieher (74.). Der Co-Gastgeber der WM 2030 zählt beim Heim-Turnier zu den großen Titelfavoriten.

Mehr zum Thema

Schlusslicht Fiorentina holt gegen Udine ersten Liga-Sieg

Schlusslicht Fiorentina holt gegen Udine ersten Liga-Sieg

Serie A
Feiersinger mit Assist bei Köln-Sieg – Billa weiter in Torlaune

Feiersinger mit Assist bei Köln-Sieg – Billa weiter in Torlaune

Frauen-Fußball
Affengruber jubelt mit Elche über erfolgreichen Jahresabschluss

Affengruber jubelt mit Elche über erfolgreichen Jahresabschluss

La Liga
Ungeschlagen! Bayern bezwingt Heidenheim zum Jahresabschluss klar

Ungeschlagen! Bayern bezwingt Heidenheim zum Jahresabschluss klar

Deutsche Bundesliga
1
Aston Villa setzt Siegesserie gegen ManUnited fort

Aston Villa setzt Siegesserie gegen ManUnited fort

Premier League
3
Barcelona holt gegen Villarreal achten Liga-Sieg in Folge

Barcelona holt gegen Villarreal achten Liga-Sieg in Folge

La Liga
Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli enttäuscht

Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli enttäuscht

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Marokko (Team Fußball) Komoren Fußball Brahim Diaz