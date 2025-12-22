Sponsored Content

Signiertes NHL-Jersey von Marco Rossi inkl. Autogrammkarte

Ersteigere das signierte NHL-Jersey von Marco Rossi inklusive Autogrammkarte. Jetzt bei United Charity mitbieten und Gutes tun!

Signiertes NHL-Jersey von Marco Rossi inkl. Autogrammkarte Foto: © GEPA
Ersteigere ein exklusives Sammlerstück: das signierte NHL-Jersey von Marco Rossi, inklusive einer handsignierten Autogrammkarte, in Größe L.

Der Weg vom Österreicher Marco Rossi in die NHL zählt zu den spannendsten Geschichten des österreichischen Eishockeys der vergangenen Jahre. Der 24-jährige Angreifer hat sich bei den Minnesota Wild etabliert und läuft nun seit Dezember für die Vancouver Canucks auf.

Dieses authentische Jersey ist ein Highlight für alle Eishockeyfans und Sammler gleichermaßen. Sichere dir dieses einzigartige Stück Sportgeschichte und hole dir ein Stück NHL nach Hause!

Du bietest auf ein einmaliges Fan- und Sammler-Highlight:

  • Signiertes NHL-Jersey von Marco Rossi

  • Inklusive handsignierter Autogrammkarte

  • Größe: L

  • Original-Merchandise der NHL

  • Einzigartiges Sammlerstück für Eishockeyfans

Der Erlös dieser Auktion geht ohne Abzug von Kosten direkt an die Österreichische Sporthilfe.

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

