Signiertes NHL-Jersey von Marco Rossi inkl. Autogrammkarte
Ersteigere das signierte NHL-Jersey von Marco Rossi inklusive Autogrammkarte. Jetzt bei United Charity mitbieten und Gutes tun!
Ersteigere ein exklusives Sammlerstück: das signierte NHL-Jersey von Marco Rossi, inklusive einer handsignierten Autogrammkarte, in Größe L.
Der Weg vom Österreicher Marco Rossi in die NHL zählt zu den spannendsten Geschichten des österreichischen Eishockeys der vergangenen Jahre. Der 24-jährige Angreifer hat sich bei den Minnesota Wild etabliert und läuft nun seit Dezember für die Vancouver Canucks auf.
Dieses authentische Jersey ist ein Highlight für alle Eishockeyfans und Sammler gleichermaßen. Sichere dir dieses einzigartige Stück Sportgeschichte und hole dir ein Stück NHL nach Hause!
Du bietest auf ein einmaliges Fan- und Sammler-Highlight:
Signiertes NHL-Jersey von Marco Rossi
Inklusive handsignierter Autogrammkarte
Größe: L
Original-Merchandise der NHL
Einzigartiges Sammlerstück für Eishockeyfans
Der Erlös dieser Auktion geht ohne Abzug von Kosten direkt an die Österreichische Sporthilfe.
Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!