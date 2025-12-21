Littler, Luke Littler, Luke LIT
Davies, David Davies, David DAV
Endstand
3:0
3:2 , 3:1 , 3:1
NEWS

Luke Littler bei Darts-WM weiter und in Runde 3 gegen Suljovic

Der Weltranglisten-Erste holt auch in der zweiten Runde einen glatten Sieg.

Luke Littler bei Darts-WM weiter und in Runde 3 gegen Suljovic Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Luke Littler zieht am Sonntag bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft mit einem 3:0 gegen David Davies in die dritte Runde ein. Dort trifft er auf den Wiener Mensur Suljovic.

Der Waliser Davies (PDC-144.) startet stark in das Spiel, vergibt jedoch sechs Darts zum Gewinn des ersten Satzes. So geht Littler mit 1:0 in Führung.

Danach ist der 18-Jährige warmgespielt. Auch die Sätze zwei und drei gehen an den Führenden der Weltrangliste, der mit einem 97er-Average in die nächste Runde einzieht. Zum Turnierauftakt hatte er bereits Darius Labanauskas aus Litauen mit 3:0 besiegt.

In Runde drei kommt es am 27. Dezember zum Duell zwischen Littler und Suljovic. Die beiden standen bereits vor dem Turnier in Kontakt. "Er (Suljovic, Anm.) hat mir vor dem Turnier geschrieben, 'Wir sehen uns in Runde drei'. Ich habe ihm viel Glück gewünscht", sagt Littler nach seinem Zweitrundenerfolg bei "SPORT1".

