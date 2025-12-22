Mit Punkterekord! Das ist Österreichs Fußballerin des Jahres 2025

So haben die Vertreter der Bundesligisten gewählt:
Stefan Kenesei (FK Austria Wien):
1.) Sarah Zadrazil (FC Bayern München): "Sie war auch 2025 wieder bis zu ihrer schweren Verletzung eine unangefochtene Führungsspielerin im Klub und Nationalteam. Mit Bayern München gewann sie in Deutschland das Double."
2.) Annabel Schasching (RB Leipzig)
3.) Sophie Hillebrand (Hamburger SV)
Tanja Schulte (SKN St. Pölten):
1.) Zadrazil: "Sie hat mit dem FC Bayern in Deutschland das Double gewonnen und ist dort seit Jahren trotz großer Konkurrenz eine wichtige Stammspielerin."
2.) Verena Hanshaw (West Ham United)
3.) Schasching
Markus Spiegel (SCR Altach):
1.) Manuela Zinsberger (Arsenal): "Sie ist immer eine wichtige Stütze im Nationalteam gewesen und ein Vorbild für viele Mädchen und Frauen."
2.) Zadrazil
3.) Melanie Brunnthaler (Hamburger SV)
Tode Djakovic (SK Sturm Graz):
1.) Zadrazil: "Sie bringt konstant gute Leistungen, bei den Bayern in einem Topteam sowie im Nationalteam, wo sie Führungsspielerin, Antreiberin und Anker der Mannschaft ist."
2.) Mariella El Sherif (SV Werder Bremen)
3.) Brunnthaler
Dusan Pavlovic (Red Bull Salzburg):
1.) Zadrazil: "Sie hat vielleicht ihre stärkste Saison beim FC Bayern gespielt. Sie ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein Leader."
2.) Chiara D'Angelo (SV Werder Bremen)
3.) Hillebrand
Markus Eitl (LASK):
1.) Zinsberger: "Sie hat als erste Österreicherin die Frauen-Fußball-Champions-League gewonnen."
2.) Jennifer Klein (SKN St. Pölten)
3.) Brunnthaler
Mark Dobrounig (Vienna):
1.) Brunnthaler: "Seit ihrem Wechsel in die deutsche Bundesliga bringt sie konstant gute Leistungen. Sie ist kreativ, wendig, torgefährlich und macht auch weite Wege für ihr Team."
2.) El Sherif
3.) Zadrazil
Andreas Ogris (USV Neulengbach):
1.) Zadrazil: "Sie ist mit dem FC Bayern Meister und Cupsieger geworden und ist in der Champions League bis ins Viertelfinale gekommen."
2.) Marie-Therese Höbinger (Liverpool)
3.) Brunnthaler
Orhan Karacam (SPG FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen):
1.) Katharina Schiechtl (FK Austria Wien): "Sie ist einfach eine absolute Maschine."
2.) Klein
3.) Louise Schöffel (FK Austria Wien)
Michael Thek (SPG FC Südburgenland/TSV Hartberg):
1.) Zadrazil: "Sie ist eines der österreichischen Aushängeschilder und Vorbilder im Frauenfußball, hat vergangene Saison in Deutschland den Meistertitel und Pokalsieg gefeiert."
2.) Claudia Wenger (Bayer 04 Leverkusen)
3.) Zinsberger
Das Wahlergebnis im Überblick:
1. Sarah Zadrazil (FC Bayern München) 34 Punkte
2. Manuela Zinsberger (Arsenal) 11
3. Melanie Brunnthaler (Hamburger SV) 9
4. Mariella El Sherif (SV Werder Bremen) 6
. Jennifer Klein (SKN St. Pölten) 6
6. Katharina Schiechtl (FK Austria Wien) 5
7. Annabel Schasching (RB Leipzig) 4
8. Claudia Wenger (Bayer 04 Leverkusen) 3
. Marie-Therese Höbinger (Liverpool) 3
. Chiara D'Angelo (SV Werder Bremen) 3
. Verena Hanshaw (West Ham United) 3
12. Sophie Hillebrand (Hamburger SV) 2
13. Louise Schöffel (FK Austria Wien) 1
Anm.: Zur Wahl standen sämtliche österreichische Spielerinnen der heimischen Bundesliga und ÖFB-Legionärinnen im Ausland. Die Trainerinnen/Trainer durften keine aktuell beim eigenen Verein tätigen Spielerinnen wählen.