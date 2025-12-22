NEWS

Mit Punkterekord! Das ist Österreichs Fußballerin des Jahres 2025

Sarah Zadrazil triumphiert bei der Wahl zur Fußballerin des Jahres mit historischem Vorsprung - die Salzburgerin zieht damit mit zwei Landsfrauen gleich.

Für Sarah Zadrazil hat sich ein Kreis geschlossen: Nach dem Triumph bei der Premieren-Ausgabe 2018 ist die Mittelfeldspielerin auch 2025 Österreichs Fußballerin des Jahres.

Die 32-Jährige triumphierte bei der achten Auflage der von der APA unter den Sport-Verantwortlichen der zehn Frauen-Bundesliga-Klubs durchgeführten Wahl mit 34 Punkten. Das ist ein neuer Rekord. Hinter der am Kreuzband verletzten FC-Bayern-Stütze landete Manuela Zinsberger (11).

Zadrazil gewann auch mit einem Rekordvorsprung und löste die zuletzt zweimal in Folge erfolgreich gewesene Barbara Dunst ab, die 2023 mit 29 Punkten die zuvor meisten erhalten hatte. Neben den beiden bekam mit Nicole Billa eine weitere Spielerin die Auszeichnung schon zweimal. Zadrazil setzte sich durch, nachdem sie in den vergangenen vier Jahren als Zweite nur knapp am Titel vorbeigeschrammt war. Für ihren ersten hatten ihr noch 19 Zähler gereicht.

"Stärkste Saison" von Zadrazil

"2018 war es schon eine coole Sache, dass es die Wahl überhaupt zum ersten Mal gegeben hat. Dass ich es jetzt ein zweites Mal werden konnte, freut mich enorm", sagte Zadrazil.

Mehr als Meisterschaft, Cup und Supercup hätte sie national 2024/25 mit dem FC Bayern, der sich erstmals das Double sicherte, nicht gewinnen können. "Wir haben eine überragende Saison gespielt und ich würde schon behaupten, dass es auch individuell gesehen meine stärkste Saison war."

Wenig überraschend wurde die Salzburgerin daher gleich von sechs Verantwortlichen auf Position eins gereiht. Austria-Trainer Stefan Kenesei bezeichnete sie als "unangefochtene Führungsspielerin im Klub", St. Pöltens Tanja Schulte als "trotz großer Konkurrenz wichtige Stammspielerin".

Sturm-Graz-Trainer Tode Djakovic hob auch ihre Rolle als "Antreiberin und Anker des Nationalteams" hervor. Salzburgs Dusan Pavlovic gab Folgendes zu Protokoll: "Sie ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein Leader."

Nummer zwei im ÖFB-Einsatz-Ranking

Einen weiteren Punkt strich Michael Thek hervor. "Sie ist eines der österreichischen Aushängeschilder und Vorbilder im Frauenfußball", schilderte der Trainer der SPG Südburgenland/Hartberg. Daneben war Zadrazil auch für Neulengbachs Andreas Ogris die beste Spielerin.

2024/25 absolvierte sie 29 ihrer 161 Pflichtspiele im Bayern-Dress. "Sarah hat die Entwicklung der FCB-Frauen in den vergangenen Jahren mitgeprägt und maßgeblichen Anteil an unserem sportlichen Erfolg der vergangenen Jahre", sagte Bayerns Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech.

Zudem sei sie auch neben dem Platz ein großes Vorbild und repräsentiere den Frauenfußball professionell und sympathisch zugleich. Im Nationalteam stieg Zadrazil dieses Jahr mit 128 Partien (15 Tore) zur Nummer zwei im Einsatzranking auf, nur Sarah Puntigam (161) hat öfter das ÖFB-Dress getragen. Nach Dominik Thalhammer und Irene Fuhrmann hat sie auch unter Alexander Schriebl das Standing als unangefochtene Stammspielerin.

Kreuzbandriss erste schwere Verletzung

Der ÖFB-Teamchef hob das "ganz spezielle Spielverständnis" von Zadrazil hervor. "Mit ihrer Art, ein Spiel zu lesen und zu lenken, ist sie für das Frauen-Nationalteam auf und neben dem Platz eine unglaublich wichtige Persönlichkeit." Das unterstrich auch ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll: "Sie ist ein herausragendes Vorbild für alle fußballbegeisterten Mädchen und Burschen in unserem Land. Ihre sportliche wie persönliche Entwicklung ist beeindruckend."

Seit 23. September ist sie allerdings zum Zuschauen verdammt. Da hatte sie sich im Ligaspiel gegen Freiburg mit einem Kreuzbandriss im linken Knie die erste schwere Verletzung zugezogen. "Ich wusste es sofort. Es ist arg, man hat 32 Jahre fast nichts, und dann ist es ein Schritt, eine Bewegung, das Knie knickt weg und plötzlich schaut der Alltag ganz anders aus", erläuterte Zadrazil. Etwas mehr als zweieinhalb Monate später schaut alles wieder rosiger aus. Ergometer fahren und Alter-G-Laufen stehen aktuell schon auf dem Programm.

Die Reha absolviert Zadrazil auf eigenen Wunsch bei Sponsor Red Bull im Performance Center in Thalgau. "Es ist eine neue Erfahrung, man wird irgendwie zur Einzelsportlerin", sagte die seit 2016 in Deutschland und seit 2020 bei den Bayern tätige Mittelfeldspielerin.

Keine Gedanken an Karriereende

Bis jetzt sei der "Heilungsverlauf positiv", sie auf einem "super Weg". Ziel ist, mit Vorbereitungsstart im Sommer wieder beim Team voll dabei sein zu können. Durch ihre kürzliche Vertragsverlängerung bis 2027 kann sie sich ganz auf ihr Knie konzentrieren.

Gedanken ans Karriereende sind bei der Sportmanagement-Fernstudentin weit entfernt. "Das Schöne ist, dass ich das Fußballspielen sehr vermisse, es das ist, was ich weiter machen möchte. Ich hoffe, dass ich noch einige gute Jahre habe", sagte Zadrazil.

Auf das Alter, im Februar wird sie 33, schaue sie weniger. "Es geht mir rein um meine Verfassung", betonte Zadrazil. Rund um Weihnachten hat die Reha Pause. Nach den Feierlichkeiten im Kreis der Familie geht es für sie am Freitag für mehr als eine Woche nach Island. Dort heiratet ihre Klubkollegin Glodis Perla Viggosdottir.

So haben die Vertreter der Bundesligisten gewählt:

Stefan Kenesei (FK Austria Wien):

1.) Sarah Zadrazil (FC Bayern München): "Sie war auch 2025 wieder bis zu ihrer schweren Verletzung eine unangefochtene Führungsspielerin im Klub und Nationalteam. Mit Bayern München gewann sie in Deutschland das Double."

2.) Annabel Schasching (RB Leipzig)

3.) Sophie Hillebrand (Hamburger SV)

Tanja Schulte (SKN St. Pölten):

1.) Zadrazil: "Sie hat mit dem FC Bayern in Deutschland das Double gewonnen und ist dort seit Jahren trotz großer Konkurrenz eine wichtige Stammspielerin."

2.) Verena Hanshaw (West Ham United)

3.) Schasching

Markus Spiegel (SCR Altach):

1.) Manuela Zinsberger (Arsenal): "Sie ist immer eine wichtige Stütze im Nationalteam gewesen und ein Vorbild für viele Mädchen und Frauen."

2.) Zadrazil

3.) Melanie Brunnthaler (Hamburger SV)

Tode Djakovic (SK Sturm Graz):

1.⁠) Zadrazil: "Sie bringt konstant gute Leistungen, bei den Bayern in einem Topteam sowie im Nationalteam, wo sie Führungsspielerin, Antreiberin und Anker der Mannschaft ist."

2.⁠) Mariella ⁠El Sherif (SV Werder Bremen)

3.⁠) Brunnthaler

Dusan Pavlovic (Red Bull Salzburg):

1.) Zadrazil: "Sie hat vielleicht ihre stärkste Saison beim FC Bayern gespielt. Sie ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein Leader."

2.) Chiara D'Angelo (SV Werder Bremen)

3.) Hillebrand

Markus Eitl (LASK):

1.) Zinsberger: "Sie hat als erste Österreicherin die Frauen-Fußball-Champions-League gewonnen."

2.) Jennifer Klein (SKN St. Pölten)

3.) Brunnthaler

Mark Dobrounig (Vienna):

1.) Brunnthaler: "Seit ihrem Wechsel in die deutsche Bundesliga bringt sie konstant gute Leistungen. Sie ist kreativ, wendig, torgefährlich und macht auch weite Wege für ihr Team."

2.) El Sherif

3.) Zadrazil

Andreas Ogris (USV Neulengbach):

1.) Zadrazil: "Sie ist mit dem FC Bayern Meister und Cupsieger geworden und ist in der Champions League bis ins Viertelfinale gekommen."

2.) Marie-Therese Höbinger (Liverpool)

3.) Brunnthaler

Orhan Karacam (SPG FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen):

1.) Katharina Schiechtl (FK Austria Wien): "Sie ist einfach eine absolute Maschine."

2.) Klein

3.) Louise Schöffel (FK Austria Wien)

Michael Thek (SPG FC Südburgenland/TSV Hartberg):

1.) Zadrazil: "Sie ist eines der österreichischen Aushängeschilder und Vorbilder im Frauenfußball, hat vergangene Saison in Deutschland den Meistertitel und Pokalsieg gefeiert."

2.) Claudia Wenger (Bayer 04 Leverkusen)

3.) Zinsberger

Das Wahlergebnis im Überblick:


1. Sarah Zadrazil (FC Bayern München) 34 Punkte
2. Manuela Zinsberger (Arsenal) 11
3. Melanie Brunnthaler (Hamburger SV) 9
4. Mariella El Sherif (SV Werder Bremen) 6
. Jennifer Klein (SKN St. Pölten) 6
6. Katharina Schiechtl (FK Austria Wien) 5
7. Annabel Schasching (RB Leipzig) 4
8. Claudia Wenger (Bayer 04 Leverkusen) 3
. Marie-Therese Höbinger (Liverpool) 3
. Chiara D'Angelo (SV Werder Bremen) 3
. Verena Hanshaw (West Ham United) 3
12. Sophie Hillebrand (Hamburger SV) 2
13. Louise Schöffel (FK Austria Wien) 1

Anm.: Zur Wahl standen sämtliche österreichische Spielerinnen der heimischen Bundesliga und ÖFB-Legionärinnen im Ausland. Die Trainerinnen/Trainer durften keine aktuell beim eigenen Verein tätigen Spielerinnen wählen.

