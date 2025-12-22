Einzigartiges Sammlerstück: signiertes FC St. Pauli Team-Trikot
Ersteigere jetzt ein exklusives Sammlerstück für echte Fans: ein signiertes FC St. Pauli Trikot – von der kompletten Mannschaft unterschrieben.
Ein absolutes Highlight für Fußballfans und Sammler: das offiziell signierte FC St. Pauli Trikot! Dank der Unterstützung von PUMA steht dieses besondere Stück zur Verfügung – ein Trikot, das von der gesamten Mannschaft handsigniert wurde und damit ein einzigartiges Erinnerungsstück an den Kultverein aus Hamburg darstellt.
Das Trikot überzeugt mit dem charakteristischen FC St. Pauli Design und verkörpert die Werte des Vereins: Leidenschaft, Zusammenhalt und gelebte Fußballkultur.
Du bietest auf ein Fan-Highlight: Signiertes Team-Trikot vom FC St. Pauli:
Offizielles FC St. Pauli Trikot
Von der gesamten Mannschaft handsigniert
Authentisches Vereinsdesign
Marke: Puma
Ohne Beflockung
Größe: L
