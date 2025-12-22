Sponsored Content

Einzigartiges Sammlerstück: signiertes FC St. Pauli Team-Trikot

Ersteigere jetzt ein exklusives Sammlerstück für echte Fans: ein signiertes FC St. Pauli Trikot – von der kompletten Mannschaft unterschrieben.

Einzigartiges Sammlerstück: signiertes FC St. Pauli Team-Trikot Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ein absolutes Highlight für Fußballfans und Sammler: das offiziell signierte FC St. Pauli Trikot! Dank der Unterstützung von PUMA steht dieses besondere Stück zur Verfügung – ein Trikot, das von der gesamten Mannschaft handsigniert wurde und damit ein einzigartiges Erinnerungsstück an den Kultverein aus Hamburg darstellt.

Das Trikot überzeugt mit dem charakteristischen FC St. Pauli Design und verkörpert die Werte des Vereins: Leidenschaft, Zusammenhalt und gelebte Fußballkultur.

Du bietest auf ein Fan-Highlight: Signiertes Team-Trikot vom FC St. Pauli:

  • Offizielles FC St. Pauli Trikot

  • Von der gesamten Mannschaft handsigniert

  • Authentisches Vereinsdesign

  • Marke: Puma

  • Ohne Beflockung

  • Größe: L

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

Mehr zum Thema

Sondertrikot FC Red Bull Salzburg – KidSuper Edition

Sondertrikot FC Red Bull Salzburg – KidSuper Edition

Verbände
Signiertes Original BVB-Trikot aus der Saison 2025/2026

Signiertes Original BVB-Trikot aus der Saison 2025/2026

Verbände
Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli enttäuscht

Kellerduell zwischen Mainz und St. Pauli enttäuscht

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: 1. FSV Mainz 05 - FC St. Pauli

Deutsche Bundesliga LIVE: 1. FSV Mainz 05 - FC St. Pauli

Deutsche Bundesliga
Marokko gewinnt Eröffnungsspiel des Afrika-Cups

Marokko gewinnt Eröffnungsspiel des Afrika-Cups

Fußball
Schlusslicht Fiorentina holt gegen Udine ersten Liga-Sieg

Schlusslicht Fiorentina holt gegen Udine ersten Liga-Sieg

Serie A
1
Feiersinger mit Assist bei Köln-Sieg – Billa weiter in Torlaune

Feiersinger mit Assist bei Köln-Sieg – Billa weiter in Torlaune

Frauen-Fußball
Kommentare

Kommentare

sponsored content Fußball FC St. Pauli Sporthilfe