Einzigartiges Sammlerstück: signiertes FC St. Pauli Team-Trikot

Ein absolutes Highlight für Fußballfans und Sammler: das offiziell signierte FC St. Pauli Trikot! Dank der Unterstützung von PUMA steht dieses besondere Stück zur Verfügung – ein Trikot, das von der gesamten Mannschaft handsigniert wurde und damit ein einzigartiges Erinnerungsstück an den Kultverein aus Hamburg darstellt.

Das Trikot überzeugt mit dem charakteristischen FC St. Pauli Design und verkörpert die Werte des Vereins: Leidenschaft, Zusammenhalt und gelebte Fußballkultur.

Du bietest auf ein Fan-Highlight: Signiertes Team-Trikot vom FC St. Pauli:

Offizielles FC St. Pauli Trikot

Von der gesamten Mannschaft handsigniert

Authentisches Vereinsdesign

Marke: Puma

Ohne Beflockung

Größe: L