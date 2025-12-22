Sponsored Content

Sondertrikot FC Red Bull Salzburg – KidSuper Edition

Ersteigere das exklusive Sondertrikot von FC Red Bull Salzburg in der KidSuper Edition. Jetzt bei United Charity mitbieten und Gutes tun!

Sondertrikot FC Red Bull Salzburg – KidSuper Edition Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Dieses exklusive Trikot entstand im Rahmen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in Zusammenarbeit mit dem renommierten Modedesigner KidSuper. Der aus Brooklyn (USA) stammende Künstler, bürgerlich Colm Dillane, ist bekannt für seine kreative Fusion aus Kunst, Mode und Streetwear. Seine Arbeiten wurden bereits auf der Paris Fashion Week präsentiert und stehen für unkonventionelle, farbenfrohe Designs mit künstlerischem Tiefgang.

Dieses Trikot ist nicht nur ein echtes Highlight für Fußballfans, sondern auch ein begehrtes Sammlerstück für Design- und Kunstliebhaber. Sichere dir dieses exklusive Stück Fußball- und Modegeschichte!

Du bietest auf ein einzigartiges Fan- und Sammler-Highlight:

  • Sondertrikot von FC Red Bull Salzburg

  • Größe: M

  • Verpackt in edlem Karton

  • Kollaboration mit KidSuper / Colm Dillane

  • Kreatives, farbenfrohes Design im Streetwear-Stil

  • Ausstatter: PUMA

Der Erlös dieser Auktion geht ohne Abzug von Kosten direkt an die Österreichische Sporthilfe.

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

Mehr zum Thema

Signiertes Original BVB-Trikot aus der Saison 2025/2026

Signiertes Original BVB-Trikot aus der Saison 2025/2026

Verbände
Salzburg zeigt wohl Interesse an bosnischem Verteidiger

Salzburg zeigt wohl Interesse an bosnischem Verteidiger

Bundesliga
12
Marokko gewinnt Eröffnungsspiel des Afrika-Cups

Marokko gewinnt Eröffnungsspiel des Afrika-Cups

Fußball
Schlusslicht Fiorentina holt gegen Udine ersten Liga-Sieg

Schlusslicht Fiorentina holt gegen Udine ersten Liga-Sieg

Serie A
Feiersinger mit Assist bei Köln-Sieg – Billa weiter in Torlaune

Feiersinger mit Assist bei Köln-Sieg – Billa weiter in Torlaune

Frauen-Fußball
Affengruber jubelt mit Elche über erfolgreichen Jahresabschluss

Affengruber jubelt mit Elche über erfolgreichen Jahresabschluss

La Liga
Ungeschlagen! Bayern bezwingt Heidenheim zum Jahresabschluss klar

Ungeschlagen! Bayern bezwingt Heidenheim zum Jahresabschluss klar

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare
sponsored content Fußball FC Red Bull Salzburg Sporthilfe