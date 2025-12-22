Sondertrikot FC Red Bull Salzburg – KidSuper Edition

Dieses exklusive Trikot entstand im Rahmen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in Zusammenarbeit mit dem renommierten Modedesigner KidSuper. Der aus Brooklyn (USA) stammende Künstler, bürgerlich Colm Dillane, ist bekannt für seine kreative Fusion aus Kunst, Mode und Streetwear. Seine Arbeiten wurden bereits auf der Paris Fashion Week präsentiert und stehen für unkonventionelle, farbenfrohe Designs mit künstlerischem Tiefgang.

Dieses Trikot ist nicht nur ein echtes Highlight für Fußballfans, sondern auch ein begehrtes Sammlerstück für Design- und Kunstliebhaber. Sichere dir dieses exklusive Stück Fußball- und Modegeschichte!

Du bietest auf ein einzigartiges Fan- und Sammler-Highlight:

Sondertrikot von FC Red Bull Salzburg

Größe: M

Verpackt in edlem Karton

Kollaboration mit KidSuper / Colm Dillane

Kreatives, farbenfrohes Design im Streetwear-Stil

Ausstatter: PUMA

Der Erlös dieser Auktion geht ohne Abzug von Kosten direkt an die Österreichische Sporthilfe.