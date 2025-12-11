Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zu einem AC Milan Heimspiel

Erlebe Fußball der Extraklasse - hautnah im legendären San Siro!

Dank Bitpanda hast du die exklusive Chance, ein Heimspiel des AC Milan in einzigartiger VIP-Atmosphäre zu genießen. Verfolge die Spannung der Serie A von erstklassigen Plätzen in der Bitpanda VIP Box aus – ein unvergessliches Erlebnis für alle, die AC Milan im Herzen tragen.

Biete auf dieses einmalige Fußball-Erlebnis und unterstütze mit deinem Gebot die Österreichische Sporthilfe.

Dieses besondere Paket bietet dir und einer Begleitung:

Zwei VIP-Hospitality-Tickets in der exklusiven Bitpanda Box für ein AC Milan-Heimspiel im Frühjahr 2026 (Termin nach Verfügbarkeit und Absprache mit Bitpanda)

Ein exklusives Souvenir als besonderes Andenken

Eigene Anreise

Tauche ein in die VIP-Atmosphäre, genieße das Spiel von den besten Plätzen und erlebe ein unvergessliches Fußballerlebnis für echte AC Milan-Fans!

