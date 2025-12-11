Sponsored Content

Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zu einem AC Milan Heimspiel

Ersteigere 2 VIP-Tickets für ein AC Milan Heimspiel inklusive Hospitality in der Bitpanda VIP Box, plus einem Souvenir. Biete jetzt bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, mit und tue Gutes!

Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zu einem AC Milan Heimspiel Foto: © Bitpanda
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erlebe Fußball der Extraklasse - hautnah im legendären San Siro!

Dank Bitpanda hast du die exklusive Chance, ein Heimspiel des AC Milan in einzigartiger VIP-Atmosphäre zu genießen. Verfolge die Spannung der Serie A von erstklassigen Plätzen in der Bitpanda VIP Box aus – ein unvergessliches Erlebnis für alle, die AC Milan im Herzen tragen.

Biete auf dieses einmalige Fußball-Erlebnis und unterstütze mit deinem Gebot die Österreichische Sporthilfe.

Dieses besondere Paket bietet dir und einer Begleitung:

  • Zwei VIP-Hospitality-Tickets in der exklusiven Bitpanda Box für ein AC Milan-Heimspiel im Frühjahr 2026 (Termin nach Verfügbarkeit und Absprache mit Bitpanda)

  • Ein exklusives Souvenir als besonderes Andenken

  • Eigene Anreise

Tauche ein in die VIP-Atmosphäre, genieße das Spiel von den besten Plätzen und erlebe ein unvergessliches Fußballerlebnis für echte AC Milan-Fans!

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

Mehr zum Thema

Dieser TV-Sender zeigt Rapids UECL-Spiel gegen Omonia

Dieser TV-Sender zeigt Rapids UECL-Spiel gegen Omonia

Conference League
6
Conference League heute: SK Rapid - Omonia Nikosia

Conference League heute: SK Rapid - Omonia Nikosia

Conference League
Dieser TV-Sender überträgt SC Freiburg gegen FC Salzburg

Dieser TV-Sender überträgt SC Freiburg gegen FC Salzburg

Europa League
5
Europa League heute: SC Freiburg - FC Salzburg

Europa League heute: SC Freiburg - FC Salzburg

Europa League
4
Hier siehst du das EL-Duell zwischen Sturm Graz und Roter Stern

Hier siehst du das EL-Duell zwischen Sturm Graz und Roter Stern

Europa League
Europa League heute: Sturm Graz - Roter Stern Belgrad

Europa League heute: Sturm Graz - Roter Stern Belgrad

Europa League
Europameister von 2016 beendet seine Karriere

Europameister von 2016 beendet seine Karriere

International
Kommentare
sponsored content Fußball AC Milan Sporthilfe