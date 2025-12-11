Sponsored Content

Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zum Arsenal FC Heimspiel

Ersteigere 2 VIP-Tickets für ein Arsenal FC Heimspiel inklusive Hospitality in der Bitpanda Box, plus einem Souvenir. Biete jetzt bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, mit und tue Gutes!

Foto: © Bitpanda
Textquelle: © LAOLA1
Erlebe Fußball der Extraklasse live im Emirates Stadium, wenn Arsenal FC im Rahmen der Premier League aufläuft!

Dank Bitpanda hast du die exklusive Gelegenheit, ein Heimspiel in VIP-Atmosphäre hautnah zu genießen. Verfolge die Spannung von erstklassigen Plätzen und tauche ein in die luxuriöse Bitpanda VIP Box – ein unvergessliches Erlebnis für echte Arsenal-Fans.

Biete auf dieses einmalige Fußball-Erlebnis und unterstütze mit deinem Gebot die Österreichische Sporthilfe.

Dieses besondere Paket bietet dir und einer Begleitung:

  • Zwei VIP-Hospitality-Tickets in der exklusiven Bitpanda Box für ein Arsenal-Heimspiel im Frühjahr 2026 (Termin nach Verfügbarkeit und Absprache mit Bitpanda)

  • Ein exklusives Souvenir als besonderes Andenken

  • Eigene Anreise

Tauche ein in die luxuriöse VIP-Atmosphäre, genieße das Spiel von den besten Plätzen und erlebe ein unvergessliches Fußballerlebnis für echte Arsenal-Fans!

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

Traumtor-Gala! Arsenal bleibt in Champions League makellos

These: Real Madrid verliert gegen City und feuert Xabi Alonso

Dieser TV-Sender zeigt Rapids UECL-Spiel gegen Omonia

Conference League heute: SK Rapid - Omonia Nikosia

Dieser TV-Sender überträgt SC Freiburg gegen FC Salzburg

Europa League heute: SC Freiburg - FC Salzburg

Hier siehst du das EL-Duell zwischen Sturm Graz und Roter Stern

