Fußballfans aufgepasst: Mit Bitpanda zum Arsenal FC Heimspiel
Ersteigere 2 VIP-Tickets für ein Arsenal FC Heimspiel inklusive Hospitality in der Bitpanda Box, plus einem Souvenir. Biete jetzt bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, mit und tue Gutes!
Erlebe Fußball der Extraklasse live im Emirates Stadium, wenn Arsenal FC im Rahmen der Premier League aufläuft!
Dank Bitpanda hast du die exklusive Gelegenheit, ein Heimspiel in VIP-Atmosphäre hautnah zu genießen. Verfolge die Spannung von erstklassigen Plätzen und tauche ein in die luxuriöse Bitpanda VIP Box – ein unvergessliches Erlebnis für echte Arsenal-Fans.
Biete auf dieses einmalige Fußball-Erlebnis und unterstütze mit deinem Gebot die Österreichische Sporthilfe.
Dieses besondere Paket bietet dir und einer Begleitung:
Zwei VIP-Hospitality-Tickets in der exklusiven Bitpanda Box für ein Arsenal-Heimspiel im Frühjahr 2026 (Termin nach Verfügbarkeit und Absprache mit Bitpanda)
Ein exklusives Souvenir als besonderes Andenken
Eigene Anreise
Tauche ein in die luxuriöse VIP-Atmosphäre, genieße das Spiel von den besten Plätzen und erlebe ein unvergessliches Fußballerlebnis für echte Arsenal-Fans!
Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!