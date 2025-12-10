Traumtor-Gala! Arsenal bleibt in Champions League makellos

Der FC Arsenal feiert auch am 6. Spieltag der UEFA Champions League einen Sieg.

Der englische Tabellenführer gewinnt auswärts bei Club Brügge mit 3:0 und steht damit in der Tabelle der Champions League mit sechs Siegen aus sechs Spielen weiter an der Spitze.

Zwei Traumtore

Die Londoner dominieren dabei von Anfang an das Geschehen und gehen durch ein absolutes Traumtor von Noni Madueke in der 20. Minute in Führung.

Kurz nach dem Seitenwechsel ist es erneut Madueke, der diesmal per Kopf einen Doppelpack schnürt (47.). Nur knapp zehn Minuten später gelingt den "Gunners" der nächste sehenswerte Treffer.

Diesmal ist es Gabriel Martinelli, der auf der linken Seite den Ball bekommt, in die Mitte zieht und perfekt per Schlenzer in den rechten Torwinkel trifft.

PSG mit torlosem Remis

Paris Saint-Germain kommt bei Athletic Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus.

Trotz klarer Chancenüberlegenheit gelingt es dem CL-Titelverteidiger nicht, die Abwehr der Basken zu überwinden.

In der Tabelle liegen die Pariser dennoch weiter auf dem dritten Platz und damit auf Kurs Richtung Achtelfinale.