Exklusives FC Bayern München Trikot signiert von Luis Diaz

Ersteigere jetzt ein exklusives Heimtrikot des FC Bayern München aus der Saison 2025/26, signiert von Luis Diaz, zugunsten der Österreichischen Sporthilfe.

Exklusives FC Bayern München Trikot signiert von Luis Diaz Foto: © GEPA
FC Bayern München-Fans aufgepasst! Ersteigert jetzt ein absolutes Highlight: ein exklusives Heimtrikot aus der Saison 2025/26, signiert vom Kolumbianer Luis Diaz und zusätzlich match-prepared.

Dieses besondere Stück ist nicht nur ein echtes sportliches Highlight, sondern auch ein begehrtes Sammlerstück. Schnell zugreifen und euch dieses einmalige Erinnerungsstück sichern – perfekt für euch selbst oder als besonderes Weihnachtsgeschenk für echte Bayern-Fans!

Leistungsbeschreibung:

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!

