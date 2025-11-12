Exklusives FC Bayern München Trikot signiert von Min-Jae Kim
Ersteigere jetzt ein exklusives Heimtrikot des FC Bayern München aus der Saison 2025/26, signiert von Min-Jae Kim, zugunsten der Österreichischen Sporthilfe.
FC Bayern München-Fans aufgepasst! Ersteigert jetzt ein absolutes Highlight: ein exklusives Heimtrikot aus der Saison 2025/26, signiert vom Verteidiger Min-Jae Kim und zusätzlich match-prepared.
Dieses besondere Stück ist nicht nur ein echtes sportliches Highlight, sondern auch ein begehrtes Sammlerstück. Schnell zugreifen und euch dieses einmalige Erinnerungsstück sichern – perfekt für euch selbst oder als besonderes Weihnachtsgeschenk für echte Bayern-Fans!
Das Package umfasst:
Heimtrikot des FC Bayern München aus der Saison 2025/26
Match-prepared
signiert von Min-Jae Kim
Größe 8
kurzarm
