Exklusives FC Bayern München Trikot signiert von Min-Jae Kim

FC Bayern München-Fans aufgepasst! Ersteigert jetzt ein absolutes Highlight: ein exklusives Heimtrikot aus der Saison 2025/26, signiert vom Verteidiger Min-Jae Kim und zusätzlich match-prepared.

Dieses besondere Stück ist nicht nur ein echtes sportliches Highlight, sondern auch ein begehrtes Sammlerstück. Schnell zugreifen und euch dieses einmalige Erinnerungsstück sichern – perfekt für euch selbst oder als besonderes Weihnachtsgeschenk für echte Bayern-Fans!

Das Package umfasst:

Heimtrikot des FC Bayern München aus der Saison 2025/26

Match-prepared

signiert von Min-Jae Kim

Größe 8

kurzarm

