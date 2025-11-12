Exklusives FC Bayern München Trikot signiert von Leon Goretzka
Ersteigere jetzt im Rahmen der Charity Auktion zugunsten der Österreichischen Sporthilfe ein exklusives Heimtrikot des FC Bayern München aus der Saison 2025/26, signiert von Leon Goretzka.
FC Bayern München-Fans aufgepasst! Ersteigert jetzt ein absolutes Highlight: ein exklusives Heimtrikot aus der Saison 2025/26, signiert vom Mittelfeldspieler Leon Goretzka und zusätzlich match-prepared.
Dieses besondere Stück ist nicht nur ein echtes sportliches Highlight, sondern auch ein begehrtes Sammlerstück. Schnell zugreifen und euch dieses einmalige Erinnerungsstück sichern – perfekt für euch selbst oder als besonderes Weihnachtsgeschenk für echte Bayern-Fans!
Leistungsbeschreibung:
Heimtrikot des FC Bayern München aus der Saison 2025/26
Match-prepared
signiert von Leon Goretzka
Größe 6
kurzarm
