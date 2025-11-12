Exklusives Fußballwochenende in München mit dem FC Bayern

Dank Fanreisen24 erlebst du das ultimative Fußballwochenende in München – der Heimat des FC Bayern! Freue dich auf eine Stadiontour durch die Allianz Arena inklusive eines Besuchs der FC Bayern Welt.

Ein unvergessliches Highlight ist natürlich das Bundesliga-Spiel des Stern des Südens, bei dem du die Spannung und Leidenschaft der Bayern-Fans hautnah erleben kannst. Abgerundet wird dein Aufenthalt mit zwei Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel in München.

Somit bleibt dir genug Zeit die Hauptstadt von Bayern zu erkunden oder in einem der berühmten Biergärten die kulinarischen Highlights von München zu genießen. So ein Wochenende voller Sport, Kultur und kulinarischem Genuss lässt keine Wünsche mehr offen.

Das Package umfasst:

2 Hotelübernachtungen im 4-Hotel in München für zwei Personen

Stadiontour durch die Allianz Arena inkl. FC Bayern Welt

2 Tickets für ein Bundesligaspiel deiner Wahl des FC Bayern

(ausgenommen Spiele gegen Dortmund, das letzte Saisonspiel und Spiele während der Oktoberfestzeit)

Exklusive Anreise

Entdecke hier weitere einzigartige Auktionen für den guten Zweck!